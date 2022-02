Galletas rellenas de dátiles, receta fácil

Las galletas rellenas de dátiles son una preparación típica del Líbano y de otros países árabes, aunque también de los hebreos. Son unas deliciosas galletas que se caracterizan por una apariencia particular, pues darles forma requiere de unos moldes especiales. Sin embargo, para hacerlas en casa no es estrictamente necesario, se les pueden hacer unas marcas con un tenedor, y aunque no se verán igual sabrán definitivamente exquisitas. Se llaman maamoul. Si te apetece replicar en tu cocina estas ricas pastas, solo tienes que continuar leyendo y buscar unos ingredientes muy sencillos.

Estas galletas son como unos pequeños bollos rellenos de dátiles, pero en ocasiones se pueden rellenar de almendras, nueces o pistachos. Se derriten en la boca y son muy populares en Oriente Medio, y forman parte de las mesas libanesas en las fiestas tradicionales. Repetimos, tal vez lo más difícil sea darles la forma, pero no hay que preocuparse por eso porque con una cuchara será suficiente, aunque si corréis con la suerte de tener uno de estos moldes, las galletas quedarán impecables.

Ingredientes: