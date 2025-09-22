Espárragos trigueros en la Airfryer: receta rápida y saludable

Hay verduras que parecen estar hechas para cocinar sin complicaciones, y los espárragos trigueros son un claro ejemplo. Son ligeros, sabrosos y en cuestión de minutos tienes un plato que funciona igual de bien como entrante, con pasta, guarnición o incluso cena ligera. Y si encima los hacemos en la Airfryer, la cosa mejora: quedan doraditos, con las puntas crujientes y sin necesidad de usar apenas aceite.

Lo que más gusta de esta receta es que es rápida de verdad. En menos de 15 minutos tienes los espárragos listos y, lo mejor, sin llenar la cocina de humos ni ensuciar varias sartenes.

Ingredientes (para 2 personas)

400 g de espárragos trigueros frescos

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra (10 ml)

1 diente de ajo (opcional, para dar aroma)

Sal y pimienta negra al gusto

El zumo de medio limón

Paso a paso

Preparar los espárragos.

Lávalos bien bajo el grifo y sécalos con un paño o papel de cocina. Corta la parte dura del tallo, que suele medir unos 2 o 3 centímetros. Aliñarlos antes de cocinarlos.

Ponlos en un bol, añade la cucharada de aceite, sal, pimienta y, si quieres, un diente de ajo muy picado. Remueve con las manos para que queden bien impregnados. Airfryer en marcha.

Precalienta la freidora de aire a 190 ºC durante 3 minutos. Coloca los espárragos en la cesta, procurando que no se amontonen demasiado. Cocínalos 8-10 minutos, dándoles un pequeño movimiento a mitad del tiempo. Un toque fresco.

Al sacarlos, exprime medio limón por encima. Esa acidez resalta el sabor y los hace mucho más ligeros y frescos. A disfrutar.

Sírvelos calientes, tal cual, o acompáñalos con un huevo a la plancha o un poco de pescado. Te aseguro que no necesitan mucho más.

Variaciones para no aburrirse

Con parmesano. Espolvorea un poco de queso rallado en los últimos minutos y deja que se funda.

en los últimos minutos y deja que se funda. Con jamón. Envuelve los espárragos con tiras de jamón serrano y mételos en la Airfryer: un clásico que nunca falla.

Especiados. Atrévete con un poco de pimentón , comino o hierbas secas para darles un aire distinto.

, comino o hierbas secas para darles un aire distinto. Sirve los espárragos con arroz.

Valor nutricional (receta completa)

Espárragos trigueros (400 g): 88 kcal

Aceite de oliva (10 ml): 90 kcal

Ajo (1 diente): 5 kcal

Zumo de limón: 5 kcal

Sal y pimienta: 0 kcal

Total: 188 kcal aprox.

Por persona: 94 kcal.

Un básico que engancha

Lo bonito de esta receta es que demuestra que lo sencillo puede ser espectacular. Los espárragos en la Airfryer conservan su sabor intenso, quedan tiernos en el tallo y crujientes en la punta. Además, son bajos en calorías, ricos en fibra y vitaminas, y una guarnición de diez para cualquier plato.

A mí me gusta hacerlos entre semana, cuando no tengo tiempo para grandes preparaciones. En nada los tienes listos y acompañan igual de bien a un filete de pollo, a un pescado al horno o incluso a una tortilla francesa.

En definitiva: una receta rápida, saludable y que seguro repetirás más de una vez. Porque, seamos sinceros, ¿quién dijo que comer sano tenía que ser aburrido?