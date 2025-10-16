Ensalada nikkei de vieiras y aguacate

La cocina Nikkei, fruto del encuentro entre Japón y Perú, es una de las más interesantes y equilibradas que existen. En esta receta, las vieiras y el aguacate se unen en una combinación fresca y armoniosa. El sabor marino de las vieiras se mezcla con la suavidad del aguacate, el perfume cítrico del limón y la nota salada de la salsa de soja. El resultado es un plato ligero, elegante y lleno de contrastes, ideal para una comida veraniega o una cena especial.

Ingredientes para dos personas

8 vieiras frescas (unos 200 g)

1 aguacate grande maduro (200 g)

1 pepino japonés o medio pepino común (100 g)

1 mango pequeño maduro (100 g)

Media cebolla morada (50 g)

1 ají limo o un chile rojo pequeño (opcional)

1 cucharada de zumo de limón (15 ml)

1 cucharada de zumo de lima (15 ml)

1 cucharadita de salsa de soja baja en sal (5 ml)

1 cucharadita de aceite de sésamo tostado (5 ml)

1 cucharadita de miel o sirope de agave (5 ml)

1 cucharadita de jengibre fresco rallado (5 g)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (20 ml)

1 cucharada de semillas de sésamo tostadas (10 g)

Hojas de cilantro y brotes de soja para decorar

Sal y pimienta negra recién molida

Elaboración

Preparar las vieiras

Limpia las vieiras con cuidado, retirando el músculo lateral si lo tienen. Seca con papel de cocina y sazona con una pizca de sal y pimienta. Cocinarlas

Calienta una sartén antiadherente con una cucharada de aceite de oliva. Cuando esté bien caliente, coloca las vieiras y dóralas unos 40 segundos por cada lado. Deben quedar doradas por fuera y tiernas en el centro. Retíralas y resérvalas. Cortar los ingredientes

Pela el aguacate y el mango y córtalos en cubos medianos. Lamina el pepino y corta la cebolla en tiras muy finas. Si vas a usar ají o chile, retira las semillas y pícalo con cuidado. Preparar el aliño Nikkei

En un cuenco mezcla el zumo de limón, el de lima, la salsa de soja, la miel, el aceite de sésamo y el jengibre. Bate con un tenedor hasta que se integren bien todos los ingredientes. Montar la ensalada

En un bol grande mezcla el aguacate, el mango, el pepino y la cebolla. Añade la mitad del aliño y remueve con suavidad para que los ingredientes se impregnen sin romperse. Añadir las vieiras

Corta las vieiras por la mitad si son grandes. Incorpóralas a la mezcla y añade el resto del aliño. Mezcla con cuidado. Presentación

Sirve la ensalada en cuencos o platos hondos. Espolvorea las semillas de sésamo y decora con hojas de cilantro y algunos brotes de soja. Si lo deseas, añade un chorrito final de aceite de oliva para intensificar el sabor.

Total aproximado por ración: 495 kcal

Calorías totales del plato (2 personas): 990 kcal

Consejos y variaciones

Si prefieres un sabor más japonés , sustituye la miel por un poco de mirin y añade unas gotas de vinagre de arroz.

, sustituye la miel por un poco de mirin y añade unas gotas de vinagre de arroz. Para un toque más peruano, incorpora pulpa de maracuyá o unas gotas de aceite con ají amarillo.

Las vieiras pueden reemplazarse por langostinos o pulpo cocido sin alterar el equilibrio del plato.

o pulpo cocido sin alterar el equilibrio del plato. Acompaña la ensalada con un vino blanco joven o un sake frío.

Resultado

Esta ensalada Nikkei de vieiras y aguacate combina sencillez, frescura y sofisticación. Su mezcla de sabores, dulce, ácido y salado, crea un equilibrio que resalta el carácter de cada ingrediente. Es un plato saludable, de textura delicada y sabor intenso, perfecto para quienes buscan comer bien sin renunciar al placer.