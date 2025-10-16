Ensalada nikkei de vieiras y aguacate
Si estás buscando una receta de ensalada con nivel gastronómico y mucho sabor, prueba la ensalada nikkei de vieiras y aguacate.
La cocina Nikkei, fruto del encuentro entre Japón y Perú, es una de las más interesantes y equilibradas que existen. En esta receta, las vieiras y el aguacate se unen en una combinación fresca y armoniosa. El sabor marino de las vieiras se mezcla con la suavidad del aguacate, el perfume cítrico del limón y la nota salada de la salsa de soja. El resultado es un plato ligero, elegante y lleno de contrastes, ideal para una comida veraniega o una cena especial.
Ingredientes para dos personas
Elaboración
- Preparar las vieiras
Limpia las vieiras con cuidado, retirando el músculo lateral si lo tienen. Seca con papel de cocina y sazona con una pizca de sal y pimienta.
- Cocinarlas
Calienta una sartén antiadherente con una cucharada de aceite de oliva. Cuando esté bien caliente, coloca las vieiras y dóralas unos 40 segundos por cada lado. Deben quedar doradas por fuera y tiernas en el centro. Retíralas y resérvalas.
- Cortar los ingredientes
Pela el aguacate y el mango y córtalos en cubos medianos. Lamina el pepino y corta la cebolla en tiras muy finas. Si vas a usar ají o chile, retira las semillas y pícalo con cuidado.
- Preparar el aliño Nikkei
En un cuenco mezcla el zumo de limón, el de lima, la salsa de soja, la miel, el aceite de sésamo y el jengibre. Bate con un tenedor hasta que se integren bien todos los ingredientes.
- Montar la ensalada
En un bol grande mezcla el aguacate, el mango, el pepino y la cebolla. Añade la mitad del aliño y remueve con suavidad para que los ingredientes se impregnen sin romperse.
- Añadir las vieiras
Corta las vieiras por la mitad si son grandes. Incorpóralas a la mezcla y añade el resto del aliño. Mezcla con cuidado.
- Presentación
Sirve la ensalada en cuencos o platos hondos. Espolvorea las semillas de sésamo y decora con hojas de cilantro y algunos brotes de soja. Si lo deseas, añade un chorrito final de aceite de oliva para intensificar el sabor.
Total aproximado por ración: 495 kcal
Calorías totales del plato (2 personas): 990 kcal
Consejos y variaciones
- Si prefieres un sabor más japonés, sustituye la miel por un poco de mirin y añade unas gotas de vinagre de arroz.
- Para un toque más peruano, incorpora pulpa de maracuyá o unas gotas de aceite con ají amarillo.
- Las vieiras pueden reemplazarse por langostinos o pulpo cocido sin alterar el equilibrio del plato.
- Acompaña la ensalada con un vino blanco joven o un sake frío.
Resultado
Esta ensalada Nikkei de vieiras y aguacate combina sencillez, frescura y sofisticación. Su mezcla de sabores, dulce, ácido y salado, crea un equilibrio que resalta el carácter de cada ingrediente. Es un plato saludable, de textura delicada y sabor intenso, perfecto para quienes buscan comer bien sin renunciar al placer.