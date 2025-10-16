Recetas de ensaladas

Ensalada nikkei de vieiras y aguacate

Ensalada gourmet
ensalada de vieiras y aguacate.
Si estás buscando una receta de ensalada con nivel gastronómico y mucho sabor, prueba la ensalada nikkei de vieiras y aguacate.

Ensaladas originales

Ensalada gourmet para Navidad

Vieiras a la gallega

La cocina Nikkei, fruto del encuentro entre Japón y Perú, es una de las más interesantes y equilibradas que existen. En esta receta, las vieiras y el aguacate se unen en una combinación fresca y armoniosa. El sabor marino de las vieiras se mezcla con la suavidad del aguacate, el perfume cítrico del limón y la nota salada de la salsa de soja. El resultado es un plato ligero, elegante y lleno de contrastes, ideal para una comida veraniega o una cena especial.

Ingredientes para dos personas

  • 8 vieiras frescas (unos 200 g)
  • 1 aguacate grande maduro (200 g)
  • 1 pepino japonés o medio pepino común (100 g)
  • 1 mango pequeño maduro (100 g)
  • Media cebolla morada (50 g)
  • 1 ají limo o un chile rojo pequeño (opcional)
  • 1 cucharada de zumo de limón (15 ml)
  • 1 cucharada de zumo de lima (15 ml)
  • 1 cucharadita de salsa de soja baja en sal (5 ml)
  • 1 cucharadita de aceite de sésamo tostado (5 ml)
  • 1 cucharadita de miel o sirope de agave (5 ml)
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado (5 g)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (20 ml)
  • 1 cucharada de semillas de sésamo tostadas (10 g)
  • Hojas de cilantro y brotes de soja para decorar
  • Sal y pimienta negra recién molida

    • Elaboración

    1. Preparar las vieiras
      Limpia las vieiras con cuidado, retirando el músculo lateral si lo tienen. Seca con papel de cocina y sazona con una pizca de sal y pimienta.Vieira
    2. Cocinarlas
      Calienta una sartén antiadherente con una cucharada de aceite de oliva. Cuando esté bien caliente, coloca las vieiras y dóralas unos 40 segundos por cada lado. Deben quedar doradas por fuera y tiernas en el centro. Retíralas y resérvalas.
    3. Cortar los ingredientes
      Pela el aguacate y el mango y córtalos en cubos medianos. Lamina el pepino y corta la cebolla en tiras muy finas. Si vas a usar ají o chile, retira las semillas y pícalo con cuidado.
    4. Preparar el aliño Nikkei
      En un cuenco mezcla el zumo de limón, el de lima, la salsa de soja, la miel, el aceite de sésamo y el jengibre. Bate con un tenedor hasta que se integren bien todos los ingredientes.
    5. Montar la ensalada
      En un bol grande mezcla el aguacate, el mango, el pepino y la cebolla. Añade la mitad del aliño y remueve con suavidad para que los ingredientes se impregnen sin romperse.
    6. Añadir las vieiras
      Corta las vieiras por la mitad si son grandes. Incorpóralas a la mezcla y añade el resto del aliño. Mezcla con cuidado.
    7. Presentación
      Sirve la ensalada en cuencos o platos hondos. Espolvorea las semillas de sésamo y decora con hojas de cilantro y algunos brotes de soja. Si lo deseas, añade un chorrito final de aceite de oliva para intensificar el sabor.

    Total aproximado por ración: 495 kcal
    Calorías totales del plato (2 personas): 990 kcal

    Consejos y variaciones

    • Si prefieres un sabor más japonés, sustituye la miel por un poco de mirin y añade unas gotas de vinagre de arroz.
    • Para un toque más peruano, incorpora pulpa de maracuyá o unas gotas de aceite con ají amarillo.
    • Las vieiras pueden reemplazarse por langostinos o pulpo cocido sin alterar el equilibrio del plato.
    • Acompaña la ensalada con un vino blanco joven o un sake frío.

    Resultado

    Esta ensalada Nikkei de vieiras y aguacate combina sencillez, frescura y sofisticación. Su mezcla de sabores, dulce, ácido y salado, crea un equilibrio que resalta el carácter de cada ingrediente. Es un plato saludable, de textura delicada y sabor intenso, perfecto para quienes buscan comer bien sin renunciar al placer.

