Ensalada de fresas y rúcula con vinagreta de balsámico: una combinación dulce y ácida perfecta

La ensalada de fresas y rúcula con vinagreta de balsámico es un plato de entrada o un acompañante que nunca deja mal, pues es refrescante, nutritivo y combina de forma armoniosa el toque medio amargo de la rúcula con el dulce y ácido de las fresas, al que se puede unir un ingrediente cremoso, como el queso feta, y ese punto suavemente picante del rábano. Se trata de una ensalada que se puede tener lista en menos de media hora, y además de ser deliciosa es estéticamente muy vistosa.

Las fresas, que usualmente se asocian con dulces y postres, son excelentes ingredientes en diferentes tipos de ensaladas, y no es raro verlas combinadas con tomates cherry, espinacas, lechugas, aguacate, frutos secos, etc. La rúcula, Eruca vesicaria, es una planta que crece de forma silvestre en la cuenca del Mediterráneo y ha sido consumida por los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Los romanos la consideraban afrodisíaca, por lo que es natural que en la Edad Media estuviera prohibido su cultivo en los monasterios. Hasta hace pocas décadas se recogía en los campos o se encontraba en huertos familiares, y no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX cuando comenzó a cultivarse de forma intensiva en diferentes partes del mundo.

Ingredientes:

150 gramos de rúcula (un manojo)

250 gramos de fresas

50 gramos de queso feta

50 gramos de rábanos

1 diente de ajo

1 cucharada de mostaza de Dijon

25 ml de vinagre balsámico

75 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Cómo preparar la ensalada de fresas y rúcula con vinagreta de balsámico:

Eliminar los tallos de la rúcula, lavar con unas gotas de vinagre y escurrir; lavar y cortar las fresas por la mitad, de forma longitudinal; cortar en trozos pequeños el queso feta; lavar y cortar en láminas finas los rábanos. Pelar, cortar en trozos y majar en un mortero el ajo, junto con la sal y la pimienta. En una ensaladera colocar la rúcula, las fresas, los rábanos y los trozos de feta y mezclar todo. Mezclar en un recipiente el vinagre balsámico, el aceite de oliva, el ajo con la sal y la pimienta y la mostaza de Dijon. Servir la ensalada con la vinagreta aparte.

Información nutricional: 948 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Prepara esta deliciosa y refrescante ensalada de fresas y rúcula con vinagreta de balsámico, que puedes personalizar agregando otros ingredientes, como nueces, hojas de albahaca y semillas tostadas de sésamo o calabaza. También puedes reemplazar el queso feta por otros tipos de quesos, como el ibérico o el parmesano, y utilizar aceite de aguacate en vez de aceite de oliva.

