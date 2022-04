Esta receta de dip de espinacas y alcachofa es el picoteo saludable que estamos buscando para estos días en los que la terraza empieza a ser nuestra mejor amiga. Una cerveza fresquita con una rodaja de limón y este dip que estará listo en unos minutos son la llave maestra de la felicidad. Las espinacas son fuente de vitaminas, fibra y hierro que no podemos dejar escapar. Con la alcachofa de base no podemos fallar. Come verdura sin darte cuenta, cuídate sin renunciar al sabor. Atrévete a probar este dip de espinacas y alcachofas está impresionante.

Ingredientes: