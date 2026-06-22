Croissant relleno salado gratinado estilo brunch

El croissant relleno salado gratinado al estilo brunch tiene aspecto de plato de cafetería especializada, de esos que aparecen en los brunch de fin de semana acompañados de café recién hecho y una pequeña ensalada, pero se prepara en casa con bastante facilidad.

La combinación funciona especialmente bien porque mezcla varias texturas en un solo bocado. Por un lado está la capa exterior del croissant, ligera y hojaldrada. En el interior encontramos un relleno cremoso de jamón cocido, queso y huevo. Y para rematar, una capa gratinada que aporta un toque dorado irresistible.

Es una opción perfecta para desayunos tardíos, brunch, cenas rápidas o incluso para aprovechar croissants del día anterior que hayan perdido parte de su frescura.

Ingredientes

4 croissants grandes de mantequilla

150 g de jamón cocido en lonchas

150 g de queso rallado tipo emmental, gruyère o mozzarella

4 huevos

100 ml de nata para cocinar

1 cucharadita de mostaza de Dijon

30 g de queso parmesano rallado

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida

Cebollino fresco picado (opcional)

Cómo preparar croissants rellenos salados gratinados

Precalienta el horno a 190 °C con calor arriba y abajo. Mientras alcanza la temperatura adecuada, prepara los croissants. Con un cuchillo de sierra realiza un corte longitudinal en cada pieza, sin llegar a separarlas completamente. La idea es crear una especie de bolsillo para introducir el relleno. Coloca una capa de jamón cocido dentro de cada croissant. Después añade parte del queso rallado. No hace falta compactar demasiado el relleno. De hecho, queda mejor cuando conserva cierta ligereza. En un bol aparte bate los huevos junto con la nata para cocinar y la mostaza de Dijon. Añade una pizca de sal y un poco de pimienta negra. Conviene no excederse con la sal porque tanto el queso como el jamón ya aportan bastante sabor. Distribuye parte de esta mezcla en el interior de cada croissant. El resto se utilizará más adelante para el gratinado. Coloca los croissants en una fuente apta para horno. Vierte suavemente la mezcla restante por encima procurando que penetre ligeramente entre las capas del hojaldre. Espolvorea el resto del queso rallado y termina con el parmesano. Este pequeño detalle marca bastante diferencia porque ayuda a conseguir una superficie más dorada y sabrosa. Introduce la bandeja en el horno durante unos 10 a 12 minutos. El tiempo exacto dependerá de cada horno. Lo importante es observar el aspecto exterior. Cuando el queso esté fundido y aparezcan zonas ligeramente doradas en la superficie, estarán listos. Sácalos del horno y deja reposar un par de minutos antes de servir.

Consejos para que queden perfectos

Si utilizas croissants recién hechos obtendrás un resultado excelente. Aun así, esta receta funciona especialmente bien con piezas del día anterior, ya que absorben mejor la mezcla de huevo y nata sin perder su estructura.

ya que absorben mejor la mezcla de huevo y nata sin perder su estructura. El queso también permite muchas variaciones. El gruyère aporta un sabor más intenso y muy típico de los gratinados franceses. La mozzarella ofrece una textura más cremosa y el emmental mantiene un equilibrio muy agradable.

Para una versión algo más contundente puedes añadir unas lonchas de pavo asado, bacón previamente cocinado o incluso espinacas salteadas.

Cómo servir este croissant estilo brunch

Una de las mejores formas de presentarlo es acompañado de una pequeña ensalada verde con rúcula, canónigos o mezclum de hojas tiernas. El contraste entre el croissant caliente y la frescura de la ensalada funciona realmente bien.

También combina con tomates cherry aliñados, aguacate en láminas o fruta fresca de temporada.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocinado: 12 minutos

Tiempo total: 27 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 520 kcal por porción (valor estimado que puede variar según el tamaño de los croissants y los ingredientes utilizados).

Tipo de cocina: Francesa contemporánea

Tipo de comida: Brunch, desayuno salado o cena ligera