Cómo congelar leche de coco sin que pierda propiedades
Aprende cómo congelar leche de coco correctamente y conservar todas sus propiedades.
Curioso un alimento que puedes congelar
Congelar verduras sin que pierdan sus propiedades
¿Qué alimentos se pueden congelar?
La leche de coco es uno de esos ingredientes que usas un día… y al siguiente se queda olvidado en la nevera. Abres la lata o el brick para una receta, utilizas una parte y el resto queda ahí, esperando. Y claro, no dura demasiado. Por eso mucha gente se plantea lo mismo: ¿se puede congelar la leche de coco sin que pierda calidad? La respuesta es sí, pero hay que tener en cuenta algunos detalles para que no cambie demasiado su textura.
Porque aquí está el punto clave: no es tanto el sabor, es cómo queda después.
¿Se puede congelar la leche de coco?
Sí, sin problema. Desde el punto de vista de seguridad alimentaria, congelarla es totalmente válido. El sabor se mantiene bastante bien, y las propiedades nutricionales apenas cambian.
El único inconveniente está en la textura. La leche de coco es una emulsión natural de agua y grasa. Cuando se congela, esa mezcla puede separarse. Es decir, al descongelar puede verse más “cortada”. Sin embargo, esto último tiene solución.
Qué ocurre al congelarla
Al meterla en el congelador, el agua se solidifica y la grasa se separa ligeramente. Por eso, al descongelar, puedes notar:
Es completamente normal y eso no significa que esté en mal estado.
Cómo congelar leche de coco correctamente
Aquí es donde puedes marcar la diferencia.
Remueve antes de congelar
Si la leche de coco ya está separada (algo bastante habitual), mézclala bien antes de congelar. Así consigues una base más uniforme.
Divide en porciones
No congeles todo junto si no lo necesitas. Lo mejor es repartirla en pequeñas cantidades. Puedes usar recipientes pequeños o cubiteras.
Esto es especialmente útil si la usas en recetas donde necesitas poca cantidad.
Usa recipientes adecuados
Guárdala en envases herméticos o bolsas de congelación. Deja un pequeño espacio, ya que el líquido se expande al congelarse.
Congela lo antes posible
Cuanto antes la congeles tras abrirla, mejor conservará su sabor y calidad. Evita dejarla varios días en la nevera antes de congelarla.
Cuánto tiempo se conserva
La leche de coco congelada puede durar entre 2 y 3 meses en buenas condiciones. A partir de ahí, empieza a perder aroma y calidad.
No se estropea de golpe, pero ya no es lo mismo.
Cómo descongelarla sin estropearla
Este paso es importante. Lo mejor es pasarla del congelador a la nevera y dejar que se descongele poco a poco.
Una vez líquida, notarás que puede estar separada. Aquí viene el truco:
- Remueve bien con cuchara o varillas.
- O bátela unos segundos.
Con eso suele recuperar bastante bien su textura.
Cómo usarla después
Aquí es donde realmente no vas a notar diferencia. La leche de coco congelada funciona muy bien en recetas como: Currys, Sopas, Salsas, Batidos.
En platos cocinados, la textura se integra y no se aprecia el cambio.
Donde sí puede notarse más es si la quieres usar tal cual, sin cocinar.
¿Merece la pena congelarla?
Sí, sobre todo si no quieres desperdiciar producto. Es una solución muy práctica para el día a día, especialmente si usas leche de coco en pequeñas cantidades.
No queda exactamente igual que recién abierta, pero en la mayoría de recetas no notarás diferencia. Es una forma sencilla de aprovecharla mejor
Información básica
Tiempo de preparación: 5-10 minutos
Porciones: variable (según cantidad de leche de coco)
Información nutricional: unas 180-230 kcal por 100 ml (según marca)
Tipo de cocina: asiática / internacional
Tipo de comida: ingrediente / base para recetas