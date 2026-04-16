Cómo congelar leche de coco sin que pierda propiedades

La leche de coco es uno de esos ingredientes que usas un día… y al siguiente se queda olvidado en la nevera. Abres la lata o el brick para una receta, utilizas una parte y el resto queda ahí, esperando. Y claro, no dura demasiado. Por eso mucha gente se plantea lo mismo: ¿se puede congelar la leche de coco sin que pierda calidad? La respuesta es sí, pero hay que tener en cuenta algunos detalles para que no cambie demasiado su textura.

Porque aquí está el punto clave: no es tanto el sabor, es cómo queda después.

¿Se puede congelar la leche de coco?

Sí, sin problema. Desde el punto de vista de seguridad alimentaria, congelarla es totalmente válido. El sabor se mantiene bastante bien, y las propiedades nutricionales apenas cambian.

El único inconveniente está en la textura. La leche de coco es una emulsión natural de agua y grasa. Cuando se congela, esa mezcla puede separarse. Es decir, al descongelar puede verse más “cortada”. Sin embargo, esto último tiene solución.

Qué ocurre al congelarla

Al meterla en el congelador, el agua se solidifica y la grasa se separa ligeramente. Por eso, al descongelar, puedes notar:

Una capa más líquida.

Otra más densa o grasa.

Textura menos homogénea.