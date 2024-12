El cóctel San Francisco es un cóctel sin alcohol, muy acorde con la nueva tendencia de bebidas no alcohólicas que se sirven en las celebraciones. Se prepara con diversas frutas, como limón, piña, naranja o melocotón, y además se le agrega granadina, azúcar o sirope de granada. Obviamente, el que no tenga alcohol no lo hace un cóctel especialmente saludable, pues lleva, como se ha visto, bastante azúcar.

Sin embargo, el San Francisco sin alcohol se ha ganado un puesto bien merecido entre los amantes de las bebidas no alcohólicas por su frescura y su facilidad de preparación, y su resultado tan original y vistoso lo han hecho el preferido a la hora de servir cócteles en cualquier ocasión, como estas navideñas.

Su historia se remonta a 1970, cuando en San Francisco, Estados Unidos, una mañana el dueño de un bar entró a su local y encontró al barman borracho y dormido sobre la barra. Es de esperarse la indignación del dueño, que despertó sin contemplaciones a aquel barman que dormía la borrachera. Lo que no se esperaba fue la salida del empleado, que le dijo que en realidad estaba esperando ver el amanecer porque quería inmortalizar sus colores en un nuevo cóctel. Así, sin dilación, preparó un cóctel con granadina y zumo de varias frutas en capas, para una combinación cromática que recordaría el amanecer en esta ciudad californiana, y que se llamaría cóctel San Francisco, originalmente sin alcohol.

Los ingredientes que se indican en la receta del San Francisco sin alcohol son para una persona. El vaso adecuado para servirlo es de tipo cóctel ancho, para que se aprecien los colores.

Ingredientes básicos para hacer un cóctel San Francisco perfecto

30 ml de zumo de limón

40 ml de zumo de piña

40 ml de zumo de naranja

30 ml de granadina

Rodajas de naranja

Hielo picado

Guindas