Cóctel casero planter´s punc

El planter’s punch es un cóctel clásico de ron que se dio a conocer, por primera vez, en una edición de 1908 de The New York Times. No hay un consenso sobre el origen de esta bebida, ya que se debate, entre, si fue creado en Planter’s Hotel de San Luis o si fue una bebida inventada por la esposa de un agricultor jamaiquino para refrescar a los trabajadores. Sea cual sea su origen, lo que caracteriza este cóctel es la peculiar mezcla de ron oscuro con ingredientes agrios y dulces.

A través de los años, el planter’s punch fue evolucionando y hoy en día existen diferentes variaciones. Entre los ingredientes que suelen utilizarse en la elaboración de este exquisito cóctel se encuentra, por supuesto, el limón debido a su sabor agrio. También se utilizan diferentes zumos naturales como el jugo de naranja, piña, pomelo, para conseguir ese toque dulce que se busca.

Planter´s punc de limón y granadina

Ingredientes