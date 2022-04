Cualquiera que haya comido una coca inmediatamente se le vendrá a la cabeza una pizza, una focaccia. Pero no son lo mismo. Nuestra versión española también es muy antigua: ya el propio término coca (en catalán) viene de koek, palabra holandesa del tiempo del Imperio carolingio que significa pastel, y cuyas raíces son idénticas a las del cake inglés y el kuchen germánico. Es cierto que no hace falta saber esto para disfrutar de una coca de hojaldre con verduras y salsa de trufa. Aunque a priori puede parecer una elaboración de cierta complejidad, lo cierto es que no es así, es sencilla de elaborar en casa. Y todo ello con ingredientes cien por cien naturales.

Pero como anecdotario es interesantísimo. Supuestamente, el origen de la coca es el aprovechamiento de los restos de masa de pan que no levó. En su origen, estas masas las utilizaban los antiguos panaderos para saber si el horno estaba lo suficientemente caliente, y les colocaban aceitunas y algunos otros ingredientes para darle sabor. Otros espolvoreaban azúcar y la hacían plana, y la comían como un postre (de allí las cocas de san Juan). En las Baleares, en todo el Mediterráneo español, en Andorra, en Cataluña y en Aragón se preparan y consumen tradicionalmente las cocas. Hay variedades dulces y saladas.

Como es lógico, si en lugar de comprar la lámina de hojaldre, dedicamos tiempo a elaborarla de forma casera, el resultado de la coca será mucho mejor.

Ingredientes: