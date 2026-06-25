Los chefs valencianos coinciden: «La mejor paella no se mejora con azafrán, sino con una capa fina de aceite caliente»

La mejor paella del mundo no se mejora con azafrán, sino que sólo necesitamos una capa fina de aceite caliente la que conseguirá este importante cambio, siguiendo a los chefs valencianos. La realidad es que estamos ante unas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más, en estos días en los que la paella cobra un importante protagonismo. Vamos a disfrutar la esencia de este tipo de sabores y de elaboraciones que pueden cambiarlo todo por completo.

Será el momento de poner en práctica una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Son días de aprovechar al máximo estos trucos que pueden acabar siendo los que nos marcará en estos días en los que cada pequeño cambio que puede ser esencial. Este tipo de trucos nos ayudarán a elevar las recetas hasta lo más alto. Sobre todo, con la llegada de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Coinciden los chefs valencianos

Los chefs valencianos coinciden con lo que está a punto de pasar, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales, en estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden ayudarnos a conocer un poco mejor este tipo de trucos ue van de la mano.

Conseguiremos hacer realidad un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que hasta la fecha no pensábamos que podríamos empezar a tener en consideración un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos ayudará a crear un plato especial.

Estos chefs valencianos que pueden ayudarnos a descubrir la esencia de un buen básico que está en todas las casas. Todos queremos conseguir un buen básico que preparamos con la ayuda de una mezcla de ingredientes que puede ser esencial que tengamos en mente.

Una novedad que podría acabar siendo la esencia de este tipo de paella que queremos conseguir con la ayuda de unos buenos ingredientes que necesitamos poner en práctica. Será el momento de conseguir un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos.

Esta paella no se mejora con azafrán, sino que se usa aceite

El sofrito es el mejor aliado de una paella de esas que impresionan y que pueden acabar generando más de una sorpresa a invitados o habitantes de la casa. Es el momento de poner en práctica algunos cambios que pueden convertirse en el mejor aliado de un plus de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Esta receta de paella de marisco puede coronarte como uno de los chefs profesionales que mejor puede crear un tipo de receta de esas que impresionan y que puede darnos un plus de buenas sensaciones. Esta mezcla de ingredientes es realmente sorprendente y fácil de poner en práctica.

Ingredientes:

400 gramos de arroz bomba

8 gambas grandes o langostinos

5 calamares

8 mejillones

8 almejas

4 dientes de ajo

1 cebolla

3 pimientos verdes

1 tomate

Perejil

Hebras de azafrán

2 litros de fumet de pescado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

El arroz bomba es el mejor para cocinar paellas porque, tras cocinarlo, queda suelo y entero. Además, durante la cocción absorbe gran cantidad de caldo y almacena más sabor que el resto de arroces redondos. Se trata de un arroz redondo y corto característico de la cuenca mediterránea.

Cómo preparar una paella de marisco paso a paso: