Los chefs valencianos coinciden: «La mejor paella no se mejora con azafrán, sino con una capa fina de aceite caliente»
Toma nota de esta increíble receta fácil de preparar
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La mejor paella del mundo no se mejora con azafrán, sino que sólo necesitamos una capa fina de aceite caliente la que conseguirá este importante cambio, siguiendo a los chefs valencianos. La realidad es que estamos ante unas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más, en estos días en los que la paella cobra un importante protagonismo. Vamos a disfrutar la esencia de este tipo de sabores y de elaboraciones que pueden cambiarlo todo por completo.
Será el momento de poner en práctica una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Son días de aprovechar al máximo estos trucos que pueden acabar siendo los que nos marcará en estos días en los que cada pequeño cambio que puede ser esencial. Este tipo de trucos nos ayudarán a elevar las recetas hasta lo más alto. Sobre todo, con la llegada de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.
Coinciden los chefs valencianos
Los chefs valencianos coinciden con lo que está a punto de pasar, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales, en estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden ayudarnos a conocer un poco mejor este tipo de trucos ue van de la mano.
Conseguiremos hacer realidad un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que hasta la fecha no pensábamos que podríamos empezar a tener en consideración un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos ayudará a crear un plato especial.
Estos chefs valencianos que pueden ayudarnos a descubrir la esencia de un buen básico que está en todas las casas. Todos queremos conseguir un buen básico que preparamos con la ayuda de una mezcla de ingredientes que puede ser esencial que tengamos en mente.
Una novedad que podría acabar siendo la esencia de este tipo de paella que queremos conseguir con la ayuda de unos buenos ingredientes que necesitamos poner en práctica. Será el momento de conseguir un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos.
Esta paella no se mejora con azafrán, sino que se usa aceite
El sofrito es el mejor aliado de una paella de esas que impresionan y que pueden acabar generando más de una sorpresa a invitados o habitantes de la casa. Es el momento de poner en práctica algunos cambios que pueden convertirse en el mejor aliado de un plus de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado.
Esta receta de paella de marisco puede coronarte como uno de los chefs profesionales que mejor puede crear un tipo de receta de esas que impresionan y que puede darnos un plus de buenas sensaciones. Esta mezcla de ingredientes es realmente sorprendente y fácil de poner en práctica.
Ingredientes:
El arroz bomba es el mejor para cocinar paellas porque, tras cocinarlo, queda suelo y entero. Además, durante la cocción absorbe gran cantidad de caldo y almacena más sabor que el resto de arroces redondos. Se trata de un arroz redondo y corto característico de la cuenca mediterránea.
Cómo preparar una paella de marisco paso a paso:
- Pica en brunoise la cebolla, el ajo y los pimientos.
- En la paellera, echa aceite de oliva y sofríe primero la cebolla. Cuando esté transparente, añade el ajo y, por último, los pimientos.
- Deja confitar durante 20 minutos, sin que llegue a quemarse.
- Agrega el tomate rallado, remueve por 5 minutos y luego incorpora los calamares cortados en cubos.
- Deja cocer hasta que se consuma el líquido soltado por el calamar. Reserva.
- Preparar una picada de azafrán, ajo y perejil. El azafrán hay que tostarlo antes ligeramente para que suelte bien sus aromas y el color.
- En la paellera, marca los langostinos o gambas. Sacar y reserva.
- Echa un poco más de aceite y fríe el arroz.
- Agrega el sofrito y remueve para que el arroz se impregne
- Añade el fumet, que debe estar hirviendo (la cantidad de caldo es el doble más una que el arroz).
- Pon el conjunto a punto de sal y rectifica en caso de que sea preciso. No hay que olvidar que el marisco aporta un toque de sabor intenso a mar, así que que añade la sal precisa, pero no más.
- Deja cocinar durante unos 10 minutos. El arroz debe quedar en su punto y los granos lo más sueltos posibles.
- Incorpora la picada, los mejillones, las almejas y los langostinos.
- Terminar la cocción de la paella de marisco en el horno durante 8 minutos.