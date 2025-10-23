Recetas de pescado y marisco

Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Si te gusta el ceviche no puedes perderte esta receta de ceviche tropical de vieira con leche de coco. Te dejamos aquí los pasos.

El ceviche tropical de vieira con leche de coco es una receta fresca, luminosa y sorprendente. Une el sabor del mar con la dulzura de las frutas tropicales, logrando un equilibrio entre lo ácido, lo cremoso y lo dulce. Su origen se inspira en las costas del Pacífico y el Caribe, donde el marisco fresco y los cítricos son parte esencial de la cocina. Este plato es ideal para días calurosos o para abrir una comida especial con un toque exótico. Cada bocado combina suavidad y contraste, dejando una sensación refrescante y ligera, perfecta para quienes disfrutan los sabores naturales y vibrantes.

Una idea fresca y con sabor

Preparar este ceviche es una manera sencilla de llevar a la mesa un plato con carácter veraniego, elegante y saludable. Las vieiras, tiernas y delicadas, absorben el perfume del limón y del jengibre, mientras la leche de coco suaviza los sabores y las frutas aportan color y frescura. No se necesita experiencia previa en cocina avanzada: con ingredientes de buena calidad y un poco de cuidado en el tiempo de marinado, el resultado es espectacular.

Ingredientes

Para el ceviche

  • 400 g de vieiras frescas, limpias y cortadas en láminas finas
  • 1 taza de leche de coco sin endulzar
  • 1/2 taza de zumo de limón recién exprimido
  • 1/4 taza de zumo de naranja natural
  • 1/2 cebolla morada cortada en plumas finas
  • 1 chile rojo pequeño o ají picante, picado (opcional)
  • 1 mango maduro cortado en cubos pequeños
  • 1/2 piña fresca en cubos
  • 1/2 pepino sin semillas, picado
  • 1 cucharada de jengibre fresco rallado
  • Un puñado de cilantro fresco picado
  • Sal marina y pimienta negra al gustovieiras en ceviche

    • Para acompañar y decorar

    Modo de preparación

    1. Preparar las vieiras
      Limpia bien las vieiras y córtalas en láminas finas. Colócalas en un cuenco de vidrio o cerámica. Es importante evitar los recipientes metálicos, ya que el ácido del cítrico puede alterar el sabor.
    2. Marinar con los cítricos
      Vierte el zumo de limón y el de naranja sobre las vieiras. Mezcla con suavidad y deja reposar en la nevera unos 10 o 12 minutos, hasta que la carne adquiera un tono blanco opaco. Ese cambio indica que el ácido ha “cocido” ligeramente el marisco.
    3. Incorporar la leche de coco
      Añade la leche de coco y remueve con movimientos lentos para que los sabores se integren. La leche de coco aporta cremosidad y un aroma tropical que equilibra la acidez del limón.
    4. Agregar frutas y condimentos
      Incorpora la cebolla, el chile, el mango, la piña, el pepino, el jengibre y el cilantro. Mezcla con cuidado para que las frutas mantengan su forma. Prueba y ajusta de sal y pimienta.
    5. Reposar y servir
      Cubre el bol con papel film y deja reposar en el refrigerador otros diez minutos. Sirve el ceviche frío en copas o platos hondos, decorado con rodajas de lima, hojas frescas y unas gotas de aceite aromático. Acompaña con chips de plátano o tostadas para añadir textura crujiente.

    Con esta receta, cualquier ocasión puede transformarse en un momento especial que recuerda al sol, al mar y a la calma de una tarde de verano.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional: 1120 calorías totales, fuente de proteínas magras, vitamina C, potasio y antioxidantes.
    Tipo de cocina: Tropical, contemporánea
    Tipo de comida: Entrada fría o plato principal ligero

