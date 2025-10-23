El ceviche tropical de vieira con leche de coco es una receta fresca, luminosa y sorprendente. Une el sabor del mar con la dulzura de las frutas tropicales, logrando un equilibrio entre lo ácido, lo cremoso y lo dulce. Su origen se inspira en las costas del Pacífico y el Caribe, donde el marisco fresco y los cítricos son parte esencial de la cocina. Este plato es ideal para días calurosos o para abrir una comida especial con un toque exótico. Cada bocado combina suavidad y contraste, dejando una sensación refrescante y ligera, perfecta para quienes disfrutan los sabores naturales y vibrantes.

Una idea fresca y con sabor

Preparar este ceviche es una manera sencilla de llevar a la mesa un plato con carácter veraniego, elegante y saludable. Las vieiras, tiernas y delicadas, absorben el perfume del limón y del jengibre, mientras la leche de coco suaviza los sabores y las frutas aportan color y frescura. No se necesita experiencia previa en cocina avanzada: con ingredientes de buena calidad y un poco de cuidado en el tiempo de marinado, el resultado es espectacular.

Ingredientes

Para el ceviche

400 g de vieiras frescas, limpias y cortadas en láminas finas

1 taza de leche de coco sin endulzar

1/2 taza de zumo de limón recién exprimido

1/4 taza de zumo de naranja natural

1/2 cebolla morada cortada en plumas finas

1 chile rojo pequeño o ají picante, picado (opcional)

1 mango maduro cortado en cubos pequeños

1/2 piña fresca en cubos

1/2 pepino sin semillas, picado

1 cucharada de jengibre fresco rallado

Un puñado de cilantro fresco picado

Sal marina y pimienta negra al gusto

Para acompañar y decorar

Rodajas de lima o limón

Hojas de cilantro o menta

Chips de plátano o tostadas de maíz

Unas gotas de aceite de ají o de sésamo tostado (opcional)

Modo de preparación

Preparar las vieiras

Limpia bien las vieiras y córtalas en láminas finas. Colócalas en un cuenco de vidrio o cerámica. Es importante evitar los recipientes metálicos, ya que el ácido del cítrico puede alterar el sabor. Marinar con los cítricos

Vierte el zumo de limón y el de naranja sobre las vieiras. Mezcla con suavidad y deja reposar en la nevera unos 10 o 12 minutos, hasta que la carne adquiera un tono blanco opaco. Ese cambio indica que el ácido ha “cocido” ligeramente el marisco. Incorporar la leche de coco

Añade la leche de coco y remueve con movimientos lentos para que los sabores se integren. La leche de coco aporta cremosidad y un aroma tropical que equilibra la acidez del limón. Agregar frutas y condimentos

Incorpora la cebolla, el chile, el mango, la piña, el pepino, el jengibre y el cilantro. Mezcla con cuidado para que las frutas mantengan su forma. Prueba y ajusta de sal y pimienta. Reposar y servir

Cubre el bol con papel film y deja reposar en el refrigerador otros diez minutos. Sirve el ceviche frío en copas o platos hondos, decorado con rodajas de lima, hojas frescas y unas gotas de aceite aromático. Acompaña con chips de plátano o tostadas para añadir textura crujiente.

Con esta receta, cualquier ocasión puede transformarse en un momento especial que recuerda al sol, al mar y a la calma de una tarde de verano.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 1120 calorías totales, fuente de proteínas magras, vitamina C, potasio y antioxidantes.

Tipo de cocina: Tropical, contemporánea

Tipo de comida: Entrada fría o plato principal ligero