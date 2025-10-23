Ceviche tropical de vieira con leche de coco
Si te gusta el ceviche no puedes perderte esta receta de ceviche tropical de vieira con leche de coco. Te dejamos aquí los pasos.
El ceviche tropical de vieira con leche de coco es una receta fresca, luminosa y sorprendente. Une el sabor del mar con la dulzura de las frutas tropicales, logrando un equilibrio entre lo ácido, lo cremoso y lo dulce. Su origen se inspira en las costas del Pacífico y el Caribe, donde el marisco fresco y los cítricos son parte esencial de la cocina. Este plato es ideal para días calurosos o para abrir una comida especial con un toque exótico. Cada bocado combina suavidad y contraste, dejando una sensación refrescante y ligera, perfecta para quienes disfrutan los sabores naturales y vibrantes.
Una idea fresca y con sabor
Preparar este ceviche es una manera sencilla de llevar a la mesa un plato con carácter veraniego, elegante y saludable. Las vieiras, tiernas y delicadas, absorben el perfume del limón y del jengibre, mientras la leche de coco suaviza los sabores y las frutas aportan color y frescura. No se necesita experiencia previa en cocina avanzada: con ingredientes de buena calidad y un poco de cuidado en el tiempo de marinado, el resultado es espectacular.
Ingredientes
Para el ceviche
Para acompañar y decorar
- Rodajas de lima o limón
- Hojas de cilantro o menta
- Chips de plátano o tostadas de maíz
- Unas gotas de aceite de ají o de sésamo tostado (opcional)
Modo de preparación
- Preparar las vieiras
Limpia bien las vieiras y córtalas en láminas finas. Colócalas en un cuenco de vidrio o cerámica. Es importante evitar los recipientes metálicos, ya que el ácido del cítrico puede alterar el sabor.
- Marinar con los cítricos
Vierte el zumo de limón y el de naranja sobre las vieiras. Mezcla con suavidad y deja reposar en la nevera unos 10 o 12 minutos, hasta que la carne adquiera un tono blanco opaco. Ese cambio indica que el ácido ha “cocido” ligeramente el marisco.
- Incorporar la leche de coco
Añade la leche de coco y remueve con movimientos lentos para que los sabores se integren. La leche de coco aporta cremosidad y un aroma tropical que equilibra la acidez del limón.
- Agregar frutas y condimentos
Incorpora la cebolla, el chile, el mango, la piña, el pepino, el jengibre y el cilantro. Mezcla con cuidado para que las frutas mantengan su forma. Prueba y ajusta de sal y pimienta.
- Reposar y servir
Cubre el bol con papel film y deja reposar en el refrigerador otros diez minutos. Sirve el ceviche frío en copas o platos hondos, decorado con rodajas de lima, hojas frescas y unas gotas de aceite aromático. Acompaña con chips de plátano o tostadas para añadir textura crujiente.
Con esta receta, cualquier ocasión puede transformarse en un momento especial que recuerda al sol, al mar y a la calma de una tarde de verano.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: 1120 calorías totales, fuente de proteínas magras, vitamina C, potasio y antioxidantes.
Tipo de cocina: Tropical, contemporánea
Tipo de comida: Entrada fría o plato principal ligero