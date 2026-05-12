Recetas con pesto: ideas rápidas y sabrosas para pasta, carne y más

El pesto es una de las salsas más populares esta primavera. Desde Génova se ha extendido a todo el mundo con algunas peculiaridades. La que empezó siendo una salsa que usaban los pescadores para conservar los alimentos ha acabado siendo un básico de la cocina saludable. La receta original a base de piñones, queso, albahaca y aceite de oliva, con un poquito de ajo, la vamos a reinterpretar de maneras diferentes. Atrévete a descubrir recetas de pesto perfectas para todo tipo de pasta y ensaladas, déjate seducir por la receta genovesa por excelencia.

Las mejores recetas de pesto casero

El pesto vegano es una opción para aquellos que no quieren introducir ningún ingrediente de procedencia animal. El veganismo es una opción para salvar al medioambiente y evitar consumir demasiada carne, un estilo de vida que cada vez gana más seguidores. Para hacernos veganos o para serlo un día a la semana, esta salsa es perfecta.

Un buen pesto rojo te permitirá disfrutar de un ingrediente que combina muy bien con la salsa original, los tomates secos. Este tipo de tomates se usan mucho en la cocina italiana, es una forma de conservar los tomates que además nos dará muchas alegrías. Si tienes tomates secos puedes convertirlos en una salsa con nombre propio.

Este pesto de zanahoria es una forma de crear una salsa combinable con cualquier tipo de pasta, pero también ensalada. Además, la zanahoria es un ingrediente que nos ayudará a cuidar nuestra piel. Una buena dosis de vitaminas y de fibra que estará siempre lista para triunfar. La zanahoria dulce contrastará aún más con los sabores del queso salado y los piñones.

El pesto de aguacate es una salsa suave que cae a la perfección sobre macarrones o Tortellini, pero también puede ser una buena crema para untar. El aguacate se ha convertido durante los últimos tiempos en un superalimento que aporta ácidos grasos. Una opción que debemos tener en cuenta a la hora de preparar cenas y comidas saludables en casa. Este pesto es una buena opción como salsa saludable.

Un pesto de perejil es una receta fresca y deliciosa para esta primavera. El perejil le dará a esta salsa con nombre propio un acabado distinto. Será un sabor más familiar, es un tipo de hierba aromática que usamos más en nuestra cocina nacional que la albahaca. Una combinación de ingredientes maravillosa que dará como resultado una salsa de lo más original y deliciosa.

Receta de pesto casero original: la salsa genovesa

Si hablamos de pesto receta original, conviene empezar por la base.

Ingredientes del pesto genovés

Estos son los ingredientes pesto clásicos para una salsa pesto receta tradicional:

50 gramos de hojas de albahaca fresca

30 gramos de piñones

50 gramos de queso parmesano rallado

1 diente de ajo

100 ml de aceite de oliva virgen extra

una pizca de sal