Recetas con pesto: ideas rápidas y sabrosas para pasta, carne y más
Descubre recetas con pesto fáciles y sabrosas para pasta, ensaladas, carnes y aperitivos rápidos.
Clases de salsa pesto
Pesto de guisantes con anchoas y parmesano
Espaguetis con salsa pesto
El pesto es una de las salsas más populares esta primavera. Desde Génova se ha extendido a todo el mundo con algunas peculiaridades. La que empezó siendo una salsa que usaban los pescadores para conservar los alimentos ha acabado siendo un básico de la cocina saludable. La receta original a base de piñones, queso, albahaca y aceite de oliva, con un poquito de ajo, la vamos a reinterpretar de maneras diferentes. Atrévete a descubrir recetas de pesto perfectas para todo tipo de pasta y ensaladas, déjate seducir por la receta genovesa por excelencia.
Las mejores recetas de pesto casero
El pesto vegano es una opción para aquellos que no quieren introducir ningún ingrediente de procedencia animal. El veganismo es una opción para salvar al medioambiente y evitar consumir demasiada carne, un estilo de vida que cada vez gana más seguidores. Para hacernos veganos o para serlo un día a la semana, esta salsa es perfecta.
Un buen pesto rojo te permitirá disfrutar de un ingrediente que combina muy bien con la salsa original, los tomates secos. Este tipo de tomates se usan mucho en la cocina italiana, es una forma de conservar los tomates que además nos dará muchas alegrías. Si tienes tomates secos puedes convertirlos en una salsa con nombre propio.
Este pesto de zanahoria es una forma de crear una salsa combinable con cualquier tipo de pasta, pero también ensalada. Además, la zanahoria es un ingrediente que nos ayudará a cuidar nuestra piel. Una buena dosis de vitaminas y de fibra que estará siempre lista para triunfar. La zanahoria dulce contrastará aún más con los sabores del queso salado y los piñones.
El pesto de aguacate es una salsa suave que cae a la perfección sobre macarrones o Tortellini, pero también puede ser una buena crema para untar. El aguacate se ha convertido durante los últimos tiempos en un superalimento que aporta ácidos grasos. Una opción que debemos tener en cuenta a la hora de preparar cenas y comidas saludables en casa. Este pesto es una buena opción como salsa saludable.
Un pesto de perejil es una receta fresca y deliciosa para esta primavera. El perejil le dará a esta salsa con nombre propio un acabado distinto. Será un sabor más familiar, es un tipo de hierba aromática que usamos más en nuestra cocina nacional que la albahaca. Una combinación de ingredientes maravillosa que dará como resultado una salsa de lo más original y deliciosa.
Receta de pesto casero original: la salsa genovesa
Si hablamos de pesto receta original, conviene empezar por la base.
Ingredientes del pesto genovés
Estos son los ingredientes pesto clásicos para una salsa pesto receta tradicional:
El pesto genovés tradicional lleva piñones, aunque si no tienes o buscas una versión más económica, puedes sustituirlos por nueces o almendras. El sabor cambia ligeramente, pero sigue funcionando muy bien.
Cómo hacer pesto en casa paso a paso
- Si quieres saber cómo hacer pesto casero, el proceso es bastante simple.
Primero, lava y seca bien la albahaca. Después, coloca el ajo y los piñones en un mortero y machaca hasta obtener una pasta. Añade la albahaca poco a poco y sigue trabajando la mezcla. Incorpora el parmesano rallado y termina añadiendo el aceite de oliva en hilo mientras mezclas.
- Si prefieres un método más rápido, también puedes usar batidora. En ese caso conviene triturar a golpes cortos para que la salsa no se caliente demasiado y pierda aroma.
- La textura ideal debe ser cremosa, no completamente líquida.
- Una vez lista, puedes guardarla en la nevera hasta cinco días en un recipiente hermético con una fina capa de aceite por encima.
Variantes del pesto casero
Pesto rojo o pesto rosso
Un buen pesto rojo cambia totalmente el perfil de sabor sin perder la esencia italiana. Lo preparas con tomates secos, albahaca, queso parmesano y ajo.
El pesto vegano es una opción para quienes prefieren evitar ingredientes de origen animal. Basta con sustituir el parmesano por levadura nutricional o una alternativa vegetal.
Pesto de pistacho
Procedente de la cocina de Sicilia, lo preparas con pistachos, albahaca, aceite, ajo y queso parmesano. Tritura hasta conseguir una textura homogénea y úsalo con pasta, carnes blancas o incluso sobre burrata.
Pesto sin piñones: versión con nueces o almendras
Si no tienes piñones a mano o prefieres otra opción, preparar pesto sin piñones es totalmente válido.
Las nueces aportan un sabor más intenso. Las almendras lo hacen algo más suave. En ambos casos, el resultado sigue siendo una de esas recetas pesto casero originales que merece la pena guardar.
Recetas con pesto: cómo usarlo en la cocina
Pasta al pesto
La pasta al pesto sigue siendo el uso más clásico. Cuece la pasta al dente, reserva un poco del agua de cocción y mezcla con el pesto fuera del fuego.
Funciona especialmente bien con espaguetis al pesto, trofie, macarrones o tallarines. Añadir unas cucharadas del agua reservada ayuda a que la salsa se integre mejor.
Otras ideas: pizza, ensaladas y sándwiches con pesto
El pesto da bastante juego más allá de la pasta. Puedes usarlo como base de una pizza en lugar de tomate, mezclarlo con burrata para una ensalada rápida o untarlo en sándwiches y tostadas. También funciona con pollo a la plancha o como salsa para carnes blancas.
Preguntas frecuentes sobre el pesto
¿El pesto de Mercadona es bueno o es mejor hacerlo casero?
El pesto Mercadona resulta práctico para resolver una comida rápida y cumple bien para el día a día.
¿Se puede hacer el pesto en thermomix?
Sí. Preparar pesto thermomix es perfectamente válido. Basta con introducir los ingredientes y triturar unos 20 segundos a velocidad progresiva 5-7, ajustando según la textura que busques.
Si buscas recetas con pesto fáciles y con sabor, esta salsa sigue siendo una de las mejores aliadas para improvisar platos rápidos sin renunciar a comer bien.