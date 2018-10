Receta de magret de pato con salsa de frutos rojos

El Magret de pato con salsa de frutos rojos es una excelente receta para lucirse frente a cualquier invitado. Se trata de una exquisita combinación de sabores, salados y dulces, que se encuentran en una misma preparación para dar lugar a uno de los platos preferidos de los gastrónomos. El Magret de pato con salsa de frutos rojos es el menú ideal para ocasiones especiales, tales como fiestas, navidades, onomásticas. Es un plato realmente rico y vistoso.

La carne de pato aporta múltiples beneficios al organismo siendo muy nutritiva. Es una fuente de vitaminas B que ayudan a reducir notablemente el estrés y las migrañas. Por otro lado, también contiene una gran dosis de minerales. Uno de los beneficios más importantes del consumo de esta carne es el fortalecimiento del sistema inmune.

Los frutos rojos, por su parte, tienen un elevado de vitamina C y provitamina A. Es decir, no sólo son nutritivos si no también que su consumo es beneficioso para la salud. Los frutos rojos funcionan como antioxidantes, anti infecciones y previenen la anemia.

Ingredientes:

1 magret de pato

Arándanos (50 g)

Frambuesas (50 gr)

Azúcar (50 gr)

Caldo de pollo (100 ml)

Agua (50 gr)

Hojas de Albahaca

Pimienta

Sal

Elaboración:

El primer paso consiste en hacer un almíbar con el agua y el azúcar. Dejarlo cocer durante cinco minutos y luego añadir la mitad de los frutos rojos. Dejar cocinar los frutos rojos en el almíbar durante dos minutos. Después triturar todo el conjunto hasta obtener una salsa. Reservar. El siguiente paso es comenzar a preparar el magret. Se deben realizar algunos cortes por la parte grasa de la carne en forma de rombo o X, siempre tratando de no llegar en profundidad a la carne. Calentar un sartén sin aceite a fuego medio. Una vez caliente, colocar el magret por la cara de la grasa y cocinarlo seis minutos. Luego, dar la vuelta al magret y cocinarlo durante tres minutos más. La cocción debe ser a fuego medio. Una vez cocinado, se retira el magret de la sartén. Sobre la misma sartén, añadir el caldo de pollo. Reducir a la mitad el caldo y posteriormente añadir la salsa de frutos rojos. Cocinar durante dos minutos a fuego lento y, por último, agregar el resto de frutos rojos que quedo sin utilizar. Servir el Magret de pato con la salsa de frutos rojos por arriba y añadir unas hojas de albahaca. Y, ¡listo!

El Magret de pato con salsa de frutos rojos, además de ser muy sabroso, es un plato verdaderamente nutritivo. Anímate y proba cocinarlo para tus invitados. ¡No te vas a arrepentir!