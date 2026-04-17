10 postres en 5 minutos: recetas rápidas y fáciles para hacer en casa
Postres con 3 ingredientes sin horno
Postres fáciles para impresionar
Postres rápidos y deliciosos
Hay días en los que el antojo de algo dulce aparece sin avisar. Y claro, no siempre tienes tiempo (ni ganas) de meterte en una receta larga. Por eso los postres en 5 minutos se han vuelto tan populares: rápidos, fáciles y con resultados más que decentes. Aquí van 10 ideas para hacer en casa.
Mug cake de chocolate
Un clásico exprés. Mezclas todo en una taza, microondas… y listo.
Cómo hacerlo:
Mezcla harina, cacao, azúcar, leche y aceite directamente en una taza. Cocina 1-2 minutos en microondas.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 1
Información nutricional: 250 kcal
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Postre
Yogur con miel y nueces
Simple, rápido y siempre funciona.
Preparación:
Sirve yogur natural, añade miel por encima y termina con nueces troceadas.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 2 minutos
Porciones: 1
Información nutricional: 180 kcal
Tipo de cocina: Saludable
Tipo de comida: Postre / desayuno
Plátano con chocolate
Un básico que nunca falla.
Cómo prepararlo:
Echa chocolate derretido y canela o vainilla a un plátano cortado en trozos.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 1
Información nutricional: 200 kcal
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Postre
Fresas con nata
Clásico, rápido y sin complicaciones.
Preparación:
Corta fresas y acompaña con nata montada.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 2
Información nutricional: 150 kcal por ración
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Postre
Batido de frutas
Refrescante y fácil de adaptar.
Cómo hacerlo:
Tritura fruta (plátano, fresas, mango) con leche o yogur. Sirve frío.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 2
Información nutricional: 130 kcal por vaso
Tipo de cocina: Saludable
Tipo de comida: Bebida / postre
Galletas con crema de cacao
Cuando necesitas algo rápido de verdad.
Preparación:
Unta crema de cacao en galletas tipo sándwich. Puedes hacer pequeñas “mini tartas”.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 3 minutos
Porciones: 2
Información nutricional: 220 kcal
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Dulce
Helado exprés de yogur
Más ligero que el helado tradicional.
Cómo hacerlo:
Mezcla yogur con fruta congelada y tritura hasta obtener textura cremosa.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 2
Información nutricional: 120 kcal por ración
Tipo de cocina: Saludable
Tipo de comida: Postre frío
Tostada dulce con fruta
Perfecta para cualquier momento del día.
Preparación:
Tuesta pan, añade crema de cacahuete o queso crema y coloca fruta por encima.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 1
Información nutricional: 210 kcal
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Snack dulce
Mousse rápida de limón
Ligera y con un toque fresco.
Cómo hacerla:
Mezcla leche condensada con zumo de limón. Remueve hasta que espese y enfría unos minutos.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 5 minutos + reposo breve
Porciones: 4
Información nutricional: 180 kcal por ración
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Postre
Chocolate con frutos secos
El capricho más rápido.
Preparación:
Derrite chocolate y mézclalo con frutos secos. Deja enfriar unos minutos hasta que solidifique.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 200 kcal por ración
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Dulce
Otra ventaja de estos postres es que puedes adaptarlos fácilmente. Cambia frutas, ajusta el azúcar o prueba combinaciones nuevas. Así nunca te aburres.
Al final, no se trata de hacer recetas perfectas. Se trata de resolver el antojo en minutos… y disfrutarlo sin complicaciones.