10 postres en 5 minutos: recetas rápidas y fáciles para hacer en casa

Mug cake chocolate.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

10 postres en 5 minutos, recetas rápidas, fáciles y deliciosas para preparar dulces en muy poco tiempo.

Hay días en los que el antojo de algo dulce aparece sin avisar. Y claro, no siempre tienes tiempo (ni ganas) de meterte en una receta larga. Por eso los postres en 5 minutos se han vuelto tan populares: rápidos, fáciles y con resultados más que decentes. Aquí van 10 ideas para hacer en casa.

 Mug cake de chocolate

Un clásico exprés. Mezclas todo en una taza, microondas… y listo.

Cómo hacerlo:

Mezcla harina, cacao, azúcar, leche y aceite directamente en una taza. Cocina 1-2 minutos en microondas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 1
Información nutricional: 250 kcal
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Postre

Yogur con miel y nueces

Simple, rápido y siempre funciona.

Preparación:

Sirve yogur natural, añade miel por encima y termina con nueces troceadas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 2 minutos
Porciones: 1
Información nutricional: 180 kcal
Tipo de cocina: Saludable
Tipo de comida: Postre / desayuno

Plátano con chocolate

Un básico que nunca falla.

Cómo prepararlo:

Echa chocolate derretido y canela o vainilla a un plátano cortado en trozos.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 1
Información nutricional: 200 kcal
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Postre

Fresas con nata

Clásico, rápido y sin complicaciones.

Preparación:

Corta fresas y acompaña con nata montada.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 2
Información nutricional: 150 kcal por ración
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: PostreFresas

Batido de frutas

Refrescante y fácil de adaptar.

Cómo hacerlo:

Tritura fruta (plátano, fresas, mango) con leche o yogur. Sirve frío.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 2
Información nutricional: 130 kcal por vaso
Tipo de cocina: Saludable
Tipo de comida: Bebida / postre

Galletas con crema de cacao

Cuando necesitas algo rápido de verdad.

Preparación:

Unta crema de cacao en galletas tipo sándwich. Puedes hacer pequeñas “mini tartas”.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 3 minutos
Porciones: 2
Información nutricional: 220 kcal
Tipo de cocina: Casera
Tipo de comida: Dulce

Helado exprés de yogur

Más ligero que el helado tradicional.

Cómo hacerlo:

Mezcla yogur con fruta congelada y tritura hasta obtener textura cremosa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 2
Información nutricional: 120 kcal por ración
Tipo de cocina: Saludable
Tipo de comida: Postre frío

Tostada dulce con fruta

Perfecta para cualquier momento del día.

Preparación:

Tuesta pan, añade crema de cacahuete o queso crema y coloca fruta por encima.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 1
Información nutricional: 210 kcal
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Snack dulce

Mousse rápida de limón

Ligera y con un toque fresco.

Cómo hacerla:

Mezcla leche condensada con zumo de limón. Remueve hasta que espese y enfría unos minutos.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos + reposo breve
Porciones: 4
Información nutricional: 180 kcal por ración
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Postre

Chocolate con frutos secos

El capricho más rápido.

Preparación:

Derrite chocolate y mézclalo con frutos secos. Deja enfriar unos minutos hasta que solidifique.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 200 kcal por ración
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Dulce

Otra ventaja de estos postres es que puedes adaptarlos fácilmente. Cambia frutas, ajusta el azúcar o prueba combinaciones nuevas. Así nunca te aburres.

Al final, no se trata de hacer recetas perfectas. Se trata de resolver el antojo en minutos… y disfrutarlo sin complicaciones.

