Turrón de pistacho casero: receta fácil y deliciosa

El turrón casero de pistacho se ha puesto de moda en los últimos años, y no es de extrañar: su sabor suave, ligeramente tostado y con un punto cremoso lo convierte en una alternativa deliciosa a los turrones tradicionales. Si alguna vez te has preguntado cómo hacer turrón de pistacho en casa sin complicarte demasiado, esta guía paso a paso es perfecta para ti. Además, es una opción original para regalar o para incluir en una bandeja de dulces festivos, especialmente si te gusta innovar sin dejar de lado los sabores navideños de siempre.

Tradicionalmente, el turrón se prepara con almendras, como en esta receta de turrón de almendras casero que puedes consultar aquí: Cómo hacer turrón de almendras: receta casera.

Ingredientes para un turrón de pistacho receta (tableta estándar)

200 g de pistachos pelados sin sal

150 g de chocolate blanco de buena calidad

40 g de manteca de cacao (o, en su defecto, mantequilla sin sal)

60 g de azúcar glas

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Preparación paso a paso

Tostar ligeramente los pistachos

Calienta una sartén a fuego medio y añade los pistachos durante 2–3 minutos, moviéndolos constantemente. Este paso potencia el aroma y el sabor del fruto seco y marca la diferencia en el resultado final del turrón pistacho fácil. Triturar los pistachos

Una vez fríos, tritúralos hasta obtener una textura de pasta gruesa. No hace falta que quede completamente cremosa; un poco de mordida aporta personalidad al turrón. Fundir el chocolate blanco

Derrite el chocolate blanco al baño maría o en microondas en intervalos cortos. Añade la manteca de cacao (o mantequilla) para obtener una textura más firme y estable. Mezcla bien hasta integrar ambos ingredientes. Incorporar el azúcar y la vainilla

Añade el azúcar glas, la pizca de sal y la vainilla al chocolate fundido. Remueve hasta que la mezcla quede completamente homogénea. Unir el chocolate con los pistachos

Incorpora la pasta de pistacho al chocolate y mezcla con movimientos envolventes. Aquí empieza a tomar forma tu turrón casero de pistacho, lleno de color y aroma. Moldear el turrón

Forra un molde rectangular (o uno específico para turrones) con papel de horno. Vierte la mezcla y nivélala con una espátula. Reposo y textura final

Lleva el molde al frigorífico y deja reposar al menos 3 horas. Cuanto más tiempo repose, mejor será la consistencia. Al desmoldarlo, verás que el turrón queda brillante, firme y con un tono verde precioso.

Consejos y variaciones

Si te gustan los turrones crujientes , añade trocitos de pistacho reservados antes de triturarlos.

, añade trocitos de pistacho reservados antes de triturarlos. Para una versión más intensa , sustituye el chocolate blanco por chocolate rubí o chocolate blanco artesanal.

, sustituye el chocolate blanco por chocolate rubí o chocolate blanco artesanal. También puedes aromatizar con ralladura de naranja o un toque de cardamomo para convertir el turrón en algo aún más especial.

Hacer un turrón de pistacho receta en casa es mucho más sencillo de lo que parece y te permite personalizarlo a tu gusto. El resultado es un turrón de pistacho navideño suave, aromático y perfecto para quienes buscan un dulce diferente pero igualmente festivo. ¡Anímate a prepararlo y sorprende a todos con un bocado lleno de color y sabor!