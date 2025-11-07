He probado todos los turrones de Mercadona y éste es mi ránking y mi favorito

La Navidad es la época más mágica del año, y si hay un alimento que no puede faltar en la mesa son los turrones. Mercadona, como cada año, presenta un amplio surtido de turrones, desde los más tradicionales hasta las novedades más originales. Este año, la selección incluye desde el clásico turrón blando de almendra hasta combinaciones más atrevidas como cheesecake o pistacho.

Después de probar cuidadosamente cada uno de ellos, hemos elaborado un ranking de siete opciones que destacan por sabor y textura, además de elegir un favorito indiscutible que combina todos los elementos que hacen que un turrón sea excepcional.

Los mejores turrones de Mercadona

«Ya tienes a tu disposición algunos de nuestros Turrones para recordarte que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Este año incorporamos una novedad, turrones mejorados y volvemos a traer los clásicos de siempre que nunca decepcionan. Ya puedes encontrar los turrones más tradicionales: el blando, el duro o el de chocolate con leche que nunca faltan en ninguna mesa».

1. Turrón Chococrujiente

El Chococrujiente es un «turrón de chocolate con leche relleno de cereales crujientes que se presenta en 7 onzas que ayudan a que se parta mejor en porciones. Se caracteriza por su cremosidad y su sabor intenso a avellana. Además, puedes disfrutar de su crujir en cada bocado gracias al reparto homogéneo de los cereales». Cada bocado combina un intenso sabor a chocolate con el toque crujiente de los cereales. Sin lugar a dudas, una de las opciones más recomendables para quienes buscan un turrón diferente pero clásico en esencia.

2. Turrón Cream Avellana

Éste es un «turrón de chocolate con leche con un relleno cremoso de leche, avellanas y trocitos de galleta crujiente. Un turrón que destaca por su equilibrio entre la intensidad de la avellana y la suave textura de la crema. ¡Cada bocado crujiente es una deliciosa experiencia!» Su equilibrio entre el sabor intenso de la avellana y la suavidad de la crema lo hace destacable en cualquier mesa navideña. Es un turrón que puede considerarse una versión premium de los clásicos de chocolate y que gusta a mayores y pequeños por igual.

3. Turrón Caocream

La novedad de este año es el Turrón Caocream, un «turrón de chocolate blanco y crema de leche con trocitos en su interior de la galleta que triunfa tanto: nuestra galleta caocream. Una opción dulce, perfecta para los amantes del chocolate blanco». La combinación de chocolate blanco y galleta crea una experiencia increíble para los amantes del dulce. La textura es ligera y agradable, y los trocitos de galleta aportan un toque crujiente que contrasta con la suavidad de la crema.

4. Turrón de Cacahuete Frito con Miel

El Turrón de Cacahuete Frito con Miel es una opción que destaca por el contraste de sabores. «Un turrón de cremoso chocolate con leche que contrasta con el sugerente toque salado de los cacahuetes fritos con miel. ¡Una combinación irresistible! Viene en 7 onzas que ayudan a que se parta mejor en porciones». A medio camino entre lo dulce y lo salado, los trozos de caramelo y el toque crujiente de los cacahuetes hacen que cada porción sea diferente, evitando que el sabor se vuelva monótono.

5. Turrón Chocolate con Almendra

El Turrón Chocolate con Almendra es «una mezcla clásica donde la intensidad del sabor a chocolate se equilibra con la textura crujiente de las almendras tostadas. ¡Pura armonía en tu paladar!» La intensidad del chocolate y la textura crujiente de las almendras crean un sabor armonioso y agradable. Aunque es menos innovador que las otras opciones del ranking, su sabor equilibrado y reconocible lo mantiene entre los favoritos.

6. Turrón Cheesecake

El Turrón Cheesecake es un «turrón de tarta de queso con galleta formado por una cubierta de chocolate blanco, una capa de mermelada de frutos rojos y un relleno de queso con trozos de galleta. Cuenta con un reparto de la mermelada homogéneo que está distribuida por toda la tableta, para que dsifrutes de su sabor en cada bocado. Vuelve con trocitos de galletas en el interior y en la base que le aporta una textura crujiente». Cada bocado ofrece un equilibrio entre cremosidad y textura crujiente, evocando el sabor de un postre navideño gourmet.

7. Turrón Praliné 3 Chocolates

Cierra el ranking el Turrón Praliné 3 Chocolates, «elaborado con tres chocolates: la dulzura del chocolate blanco, la cremosidad del chocolate con leche y la intensidad del chocolate negro. Con un equilibrio entre las proporciones de cada chocolate, que hace que su sabor sea más armonioso. Con trocitos de galleta en su interior que le aporta un toque crunchy a los 3 sabores».

El favorito

Tras probar cada uno de los turrones de Mercadona para la Navidad 2025, el Turrón Chococrujiente se corona como el favorito absoluto. Su combinación de chocolate con leche, textura cremosa y toque crujiente de los cereales ofrece una experiencia completa, que equilibra tradición, sabor y diversión en cada bocado.

El surtido de turrones de Mercadona ofrece una amplia variedad de sabores y texturas, desde clásicos tradicionales hasta opciones innovadoras que incorporan galleta, frutos secos y combinaciones de lo más originales.