Se acabó la espera: vuelve a Mercadona el postre más deseado del invierno

Septiembre llega a su fin y, aunque aún seguimos con temperaturas suaves, en los supermercados ya se respira otro ambiente. Y no nos referimos a que ya encontremos dulces y productos para la celebración de Halloween. De hecho Mercadona va más allá y ya ha confirmado un año más que es de los primeros en celebrar la Navidad. Si visitas una de sus tiendas ahora mismo, verás que ya han colocado en sus estanterías el primer adelanto de la campaña navideña: sus famosos turrones. Para muchos clientes, es la señal más clara de que la Navidad está a la vuelta de la esquina y es que por fin llega el postre más deseado del invierno a Mercadona.

La cadena valenciana se adelanta de nuevo al calendario y lo hace con uno de los productos más icónicos de estas fechas. Sus turrones Hacendado, que cada temporada arrasan en ventas, han regresado tres meses antes de las celebraciones. Y lo han hecho con un surtido que combina los clásicos de siempre con nuevas propuestas pensadas para sorprender a los más golosos. Pero este regreso no sólo habla de dulces, sino también de tradición. El gesto de ver un lineal lleno de turrones en septiembre activa, casi sin darnos cuenta, la cuenta atrás hacia diciembre. Y es que Mercadona ha conseguido que sus lanzamientos marquen, año tras año, el inicio no oficial de la Navidad, incluso cuando todavía estamos recuperándonos de las vacaciones de verano.

vuelve a Mercadona el postre más deseado del invierno

En este primer despliegue del mejor postre de Mercadona para el invierno, no podían faltar los turrones más tradicionales. El turrón blando y el turrón duro, que la propia cadena valenciana explica en su web que está elaborado con almendra española y bajo la marca Hacendado, y que además, ya se pueden encontrar en sus estuches habituales. Son los de siempre, los que nunca decepcionan y que forman parte de las mesas familiares generación tras generación. Es decir, que seguro que no faltan en tu casa, ni en ninguna.

Junto a ellos está también el turrón de chocolate con leche, un básico que ha pasado a ser casi tan indispensable como los de almendra. Son opciones sencillas, económicas y con la garantía de una calidad que Mercadona ha mantenido estable en los últimos años. Los precios se sitúan entre los 2 y los 2,95 euros.

Las novedades que arrasan cada año

Mercadona sabe que la tradición es importante, pero también que sus clientes esperan algo distinto en cada campaña. Por eso, este 2025 regresa con versiones innovadoras y recetas mejoradas. Entre ellas, el nuevo turrón Caocream, que mezcla chocolate blanco con crema de leche y trocitos de galleta inspirados en una de las más populares de la cadena. El precio de este turrón que será uno de los más vendidos este año es de 2 euros, para una tableta de 159 gramos.

Otra incorporación destacada es el turrón Cream Avellana, un turrón de chocolate con leche relleno de crema suave y avellanas, con trozos crujientes de galleta. A su lado, sigue presente el turrón de cacahuete frito con miel, que juega con el contraste dulce-salado, y el ya conocido Chococrujiente, una tableta con cereales que se parte en onzas y que destaca por su textura y cremosidad. El precio es también de 2 euros para cada una de estas tabletas.

Todos los turrones de Mercadona ya disponibles

Según la nota de prensa oficial, estos son los turrones que ya puedes encontrar en las tiendas de Mercadona desde finales de septiembre:

Turrón blando de almendra Hacendado.

Turrón duro de almendra Hacendado.

Turrón de chocolate con leche.

Turrón Caocream (chocolate blanco y galleta).

(chocolate blanco y galleta). Turrón Chococrujiente (chocolate con leche y cereales).

(chocolate con leche y cereales). Turrón de cacahuete frito con miel.

Turrón Cream Avellana (chocolate con leche y crema de avellana).

(chocolate con leche y crema de avellana). Turrón de pistacho.

Turrón Cheesecake (tarta de queso con galleta y frutos rojos).

Se trata del surtido inicial de campaña. En las próximas semanas se irán incorporando más variedades, como el turrón de yema tostada, el de chocolate con almendra o los formatos sin azúcar añadido, entre otros.

Lo que está por llegar

Octubre que comienza esta misma semana, será el mes en el que aparezcan en los pasillos de Mercadona otros imprescindibles como los polvorones, mantecados y tortas imperiales, además de nuevas referencias de turrones con sabores más arriesgados. Conforme avance el otoño, la variedad será cada vez más amplia, hasta llegar a diciembre con los lineales llenos de opciones para todos los gustos.

La estrategia es clara: despertar el espíritu navideño con antelación y ofrecer a los clientes la posibilidad de ir comprando poco a poco. Y lo cierto es que funciona. Porque, aunque todavía falten semanas para que empiecen a encenderse las luces, con el regreso de este postre de invierno a Mercadona ya se siente que la Navidad está más cerca de lo que pensamos.