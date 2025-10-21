Colas en Mercadona por el dulce de Navidad que todo el mundo quiere probar: no hay otro igual

En pleno mes de octubre, cuando todo es Halloween y nadie piensa en el árbol de Navidad o en los villancicos, Mercadona ya ha conseguido algo que parecía imposible: desatar el espíritu navideño antes de tiempo. Las redes sociales se han llenado de comentarios, fotos y vídeos sobre un dulce que ya es el producto más deseado de todos: el turrón de chocolate blanco con galleta al cacao Caocream de Hacendado, y que ya está arrasando hasta el punto de provocar colas y agotarse en todas las tiendas.

Y es que este no es un turrón cualquiera. Su textura cremosa y su sabor a galleta tipo Oreo lo han convertido en una auténtica obsesión para los amantes del dulce. A simple vista parece una tableta de chocolate blanco, pero al probarlo se entiende el porqué del revuelo: es una mezcla perfecta entre crema de leche, crujiente de cacao y ese toque a galleta que recuerda a las meriendas de infancia. En muchos supermercados, los clientes aseguran que vuela en cuanto lo reponen. Cada año, Mercadona sorprende con nuevas propuestas, pero este turrón Caocream Hacendado ha roto todas las previsiones. No sólo por su sabor, sino también por su precio: 2 euros la tableta de 150 gramos. Una combinación perfecta que ha hecho que muchos ya lo compren antes de que llegue, realmente, la temporada navideña.

El fenómeno del turrón más buscado de Mercadona

Si hay algo que caracteriza a Mercadona es su capacidad para crear productos virales, y este turrón lo confirma. Desde su lanzamiento, se ha convertido en uno de los dulces más comentados en redes, especialmente en TikTok y X (antes Twitter), donde los usuarios comparten sus reacciones tras probarlo. «Sabe a galleta Oreo pero con chocolate blanco», dicen algunos; otros van más allá y aseguran que «es el mejor turrón que ha sacado Mercadona en años».

El éxito no es casual. Bajo la marca Antiu Xixona, reconocida por su experiencia en la elaboración de turrones, Mercadona ha apostado por una receta con ingredientes de calidad y una presentación moderna. En el envase se indica claramente: Turrón de chocolate blanco y crema de leche con galleta al cacao. Calidad suprema. Y cumple con creces esa promesa. Su equilibrio entre dulzura y cremosidad lo hace irresistible incluso para quienes no son demasiado golosos.

Un sabor que combina tradición y modernidad

Lo curioso de este turrón es que, pese a ser una versión moderna, conserva la esencia de los turrones de toda la vida: es decir todo en él nos dice que es un turrón, pero quien lo compra se lo acaba comiendo como si fuera una tableta de chocolate, y es que una vez abierto no se puede parar y también invita a cortar un trozo y compartirlo. Y todo gracias a su sabor que rompe con lo tradicional. La mezcla del chocolate blanco con la galleta de cacao triturada da como resultado una textura crujiente y suave a la vez, muy diferente a los turrones duros o de Jijona de siempre.

Además, al contener crema de leche, ofrece una sensación más fundente en boca, algo que recuerda más a un postre tipo cheesecake o cookies and cream que a un turrón convencional. Por eso está conquistando tanto a niños como a adultos.

Ingredientes y valores nutricionales

Tal y como podemos leer en el envase, el turrón Caocream está elaborado con chocolate blanco (55%), leche en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, galletas al cacao (10%) y crema de leche, entre otros ingredientes. No contiene gluten, por lo que es apto para personas celíacas. En cuanto a su aporte energético, 100 gramos aportan unas 541 kcal, con 32 g de grasas (de las cuales 19 g son saturadas) y 55 g de hidratos de carbono.

Aunque no es precisamente un dulce ligero, nadie espera eso en estas fechas. Su valor está en disfrutarlo con moderación, como parte de esos pequeños caprichos que acompañan las sobremesas navideñas. En comparación con otros turrones gourmet, ofrece una calidad excelente a un precio mucho más accesible.

Ahora ya lo sabes, desde comienzos de este mes, el turrón Caocream ya está disponible en la mayoría de tiendas Mercadona, pero su éxito ha hecho que en algunos puntos se agote rápidamente. Algunos clientes aseguran que incluso han tenido que visitar varios supermercados hasta encontrarlo. Y no es de extrañar: cada año los productos navideños de Hacendado generan una auténtica fiebre anticipada, y este 2025 parece que el Caocream será el más deseado.

De este modo, si vas por Mercadona y lo ves mejor que te hagas con él antes de que sea demasiado tarde. Noviembre está a la vuelta de la esquina, y ese es el mes en el que muchos comienzan las compras navideñas, también de turrones, de modo que será mejor tenerlo antes de que se agote y no puedas disfrutarlo o peor, servirlo a tus invitados durante la Nochebuena o en Navidad.