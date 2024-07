Mallorca no deja de hacer grandes aportaciones a la gastronomía de nuestro país. ¿Quién no conoce la sobrasada? ¿Cuándo no nos hemos acordado de las ensaimadas ya en el aeropuerto antes de volver a casa? Y por eso hoy repasaremos la receta del tumbet, la mejor forma de llevarnos a casa todo el sabor de las Baleares y de poder repetir cuando y cuanto queramos.

Receta del Tumbet mallorquín tradicional

El tumbet es un plato vegetariano, lleno de color y con un inconfundible toque mediterráneo. Es sencillo de preparar y puede emplearse como primero, como guarnición o incluso como plato único si le añadimos, por ejemplo, queso o tofu.

Ingredientes:

8 patatas pequeñas o 4 grandes, cortadas en rodajas finas

1 cebolla grande cortada en tiras gruesas

1 calabacín pequeño en rodajas

1 pimiento verde de cristal cortado en tiras

1 berenjena pequeña en rodajas

1 pimiento rojo pequeño cortado en tiras

5 dientes de ajo grandes

Salsa de tomate (puedes hacerla en casa o comprar una de buena calidad o un bote de tomate triturado)

Harina

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Hierbas aromáticas a elección (recomendamos tomillo y orégano)

Elaboración del tumbet mallorquín:

Para hacer un buen tumbet sólo necesitas saber freír y hornear. Escoger bien las materias primas y poner atención en su preparación harán el resto: