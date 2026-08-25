El truco de Jordi Cruz para conseguir unas patatas fritas más crujientes y ligeras: el secreto de los cocineros

El secreto de los cocineros que aplican el truco de Jordi Cruz para conseguir unas patatas fritas más crujientes del mundo, ligeras y deliciosas. Será el momento de empezar a prepararnos para crear uno de los bocados que destacan y que acabarán marcando una diferencia importante. Es hora de saber la manera en la que descubriremos la esencial de este tipo de elemento que puede acabar siendo el que se adaptará a nuestro menú semanal, como un buen básico que será el que nos acompañará en es estos días.

Todo lo que lleva unas buenas patatas fritas, puede acabar siendo el mejor aliado de una combinación básica de buenas sensaciones. Este tipo de mezclas que pueden convertirse en la antesala de algunos detalles que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de saber el mejor truco para conseguir que las patatas nos queden perfectas, de una manera que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Estas patatas fritas son ligeras, deliciosas y fáciles de preparar con el toque de un Jordi Cruz que puede cambiar para siempre nuestras guarniciones.

El secreto de los cocineros

Un elemento tan básico de toda cocina, no es lo mismo en casa que en un restaurante, estamos ante un tipo de alimento básico que puede llegar de una manera diferente a nuestra mesa. Las patatas se han convertido en un fondo con el que deberemos aprender a lidiar.

De cualquier forma, puede quedar espectaculares ya sea asadas o hervidas, con un toque de mayonesa, en forma de ensaladilla o convertidas en la tortilla de patatas que nos ha hecho celebres en todo el mundo. Pero cuidado, estamos ante un tipo de ingrediente que puede ser el mejor aliado de una combinación de sabores que puede ser esencial.

Es hora de conocer el secreto de los cocineros, que pueden acabar generando una serie de detalles que acabarán marcando la diferencia. Estas jornadas en las que queremos aprovechar cada ingrediente que tenemos en casa, ya sea para crear un plato de pescado o una carne especial, todo lo que nos espera puede acabar siendo el mejor aliado de una combinación especial a base de este tipo de receta.

Las más sencillas y deliciosas patatas fritas tienen un truco que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

El truco de Jordi Cruz para conseguir unas patatas fritas más crujientes y ligeras

Unas patatas fritas más crujientes y ligeras llegan de la mano de un truco de Jordi Cruz que puede ser el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. Este truco consiste en utilizar una herramienta que se ha convertido en esencial. La freidora de aire que nos aportará todo lo que necesitamos y más para crear unos fritos más ligeros y maravillosos, incluidas las patatas fritas más sabrosas que hayas probado nunca.

Ingredientes:

Patata

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra molida

Agua

Cómo preparar patatas fritas en freidora de aire

Toda receta se basa en una buena materia prima, en este caso, la calidad de las patatas marcará la diferencia en todos los sentidos. Nunca jamás uses unas patatas congeladas si quieres crear un plato que quede espectacular, usa patatas frescas. Una vez tengamos elegida la variedad de patatas que usaremos en esta receta, las pelamos y cortamos. El tipo de corte dependerá de nuestros gustos o del tipo de plato, guarnición o tapa que queramos cocinar, en cualquier caso, nos quedará de vicio. Cuando tenemos la patata cortada, llega uno de los primeros trucos para que queden perfectamente cocinadas. Ponemos las patatas en agua, de esta manera eliminarán parte de su almidón y quedarán más crujientes. El objetivo de esta receta es crear unas patatas fritas crujientes por fuera y mantecosas por dentro. El agua debe estar fría y las patatas un mínimo de 30 minutos en remojo antes de ponerlas en la freidora de aire. Las escurriremos bien antes de ponerlas en la freidora de aire a 120º durante unos 10 minutos, hasta que hayan empezado a quedar crujientes. Las sacamos de la freidora de aire y las salpimentamos al gusto, será el momento de darles el acabado que necesitan. Subimos la temperatura hasta 180º de esta manera nos quedarán perfectamente cocinadas. Cada 5 minutos las removemos bien. Hasta que tengan la consistencia adecuada o según el tipo de corte estén ya blanditas por dentro a nuestro gusto.

De esta manera tan sencilla habremos creado unas increíbles patatas fritas con menos aceite de oliva al más puro estilo de Jordi Cruz, un buen básico que puede ser el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.