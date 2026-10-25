El truco de los cocineros italianos para que la pasta no inflame ni sienta mal al hacer la digestión: «Tenemos que retirarla del agua dos o tres minutos antes»

Los cocineros italianos aseguran que, para preparar un buen plato de pasta, conviene sacarla del agua unos minutos antes de que finalice el tiempo de cocción recomendado. Asimismo, en lugar de servirla directamente, lo mejor es acabar de cocinarla en la sartén con la salsa, de manera que absorba mejor sus aromas y consiga la textura perfecta. El secreto consiste en obtener una pasta bien cocinada y con un sabor excepcional.

El chef italiano Niko Romito, con tres estrellas Michelin, insiste en la importancia de cocinar la pasta al dente. Esto significa que debe mantener cierta firmeza al morderla, sin estar cruda ni excesivamente cocida. La expresión «al dente» procede del italiano y su significado literal es «al diente». Además de resultar más agradable al paladar, hace que la pasta sea un plato más digestivo y saludable.

Cómo evitar que la pasta inflame

Conseguir una pasta al dente es sencillo siguiendo cuatro reglas básica. La primera es utilizar abundante agua, aproximadamente un litro por cada 100 gramos de pasta, para que se cocine de manera uniforme y tenga suficiente espacio durante la cocción.

La segunda consiste en añadir la sal cuando el agua rompa a hervir, utilizando unos siete gramos por litro; una vez disuelta y cuando el agua empiece a hervir, añade la pasta. Durante la cocción, mantén el fuego fuerte, deja la cazueladestapada y remueve los primeros minutos. Por último, consulta el tiempo de cocción indicado en el paquete y retira la pasta aproximadamente un par de minutos antes.

El tiempo de cocción para conseguir una pasta al dente varía según el tipo y el grosor. Los fideos finos suelen necesitar entre dos y tres minutos, mientras que la pasta fresca al huevo está lista en unos dos a cuatro minutos. Los tallarines o tagliatelle requieren aproximadamente entre siete y ocho minutos y los espaguetis, entre ocho y nueve minutos. En el caso de los macarrones, el tiempo orientativo es de nueve minutos; para los linguine, de nueve a diez minutos; y para las farfalle, de unos diez minutos. Las variedades fusilli y penne rigate suelen necesitar alrededor de once minutos, mientras que los rigatoni requieren entre once y doce minutos y los tortiglioni, unos doce minutos.

No se trata únicamente de una cuestión de sabor. Cuando la pasta se cocina al dente, los hidratos de carbono se digieren y absorben más lentamente, lo que puede favorecer una subida más gradual de los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, unos espaguetis cocidos durante cinco minutos pueden tener un índice glucémico cercano a 45, mientras que, si se hierven durante quince minutos, este valor podría aumentar hasta 61.

Pasta cremosa de calabacín

#pasta #pastalover #recetassanas #comidasanayrica ♬ Shiny – Easykid @shnutricion 🍝 PASTA CREMOSA DE CALABACÍN ✨ Una receta simple, ligera y muy sabrosa. Perfecta para cuando quieres algo rico pero sin demasiadas complicaciones. Ingredientes para la salsa: * 1 calabacín mediano * 1/2 cebolla roja * 1 cucharada de queso crema * 1 cucharada de queso cottage * Orégano, sal, pimienta y un chorrito de AOVE * Un poco del agua de cocción de la pasta Paso a paso: 1. Cocina la pasta siguiendo las indicaciones del paquete. Reserva un poco del agua de cocción antes de colarla. 2. Corta el calabacín y la cebolla y rehógalos en una sartén con un chorrito de AOVE a fuego medio, hasta que estén tiernas y doradas (aproximadamente 10-12 minutos). 3. Pasa las verduras cocinadas al vaso de la batidora con el queso crema, el queso cottage, orégano, sal, pimienta, chorrito de AOVE y un poco del agua de cocción. 4. Mezcla la salsa con los tallarines ya cocidos y calientes, para que se integren bien. 5. Puedes servir con un poquito de parmesano rallado por encima ¡A disfrutar! #recetasfaciles

Para preparar la salsa necesitas los siguientes ingredientes: 1 calabacín mediano, media cebolla roja, una cucharada de queso crema, una cucharada de queso cottage, orégano, sal, pimienta, un chorrito de aceite de oliva virgen extra (AOVE) y un poco del agua de cocción de la pasta. También puedes añadir un poco de queso parmesano rallado al final para darle un toque extra de sabor.

Primero, cocina los tallarines y reserva un poco del agua de cocción antes de escurrirlos. Mientras tanto, corta el calabacín y la cebolla y rehógalos en una sartén con un chorrito de AOVE a fuego medio durante unos 10-12 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y ligeramente doradas. Después, pásalas al vaso de la batidora y añade el queso crema, el queso cottage, el orégano, la sal, la pimienta, otro chorrito de AOVE y un poco del agua reservada.

Tritura todos los ingredientes hasta obtener una salsa cremosa y homogénea. Si queda demasiado espesa, puedes incorporar un poco más de agua de cocción hasta conseguir la textura deseada. A continuación, mezcla la salsa con los tallarines calientes para que queden bien impregnados y se integren todos los sabores. Sirve el plato con un poco de parmesano rallado por encima.