Todos los chefs andaluces lo avalan: el ingrediente clave para que el pescado frito quede crujiente y cero grasiento
Toma nota de esta receta de pescado frito
Este glorioso manjar es una de las mejores tapas de España, pero sólo lo conocen en La Rioja y no gusta a todos
El ingrediente clave para que el pescado frito quede crujiente y cero grasiento, todos los chefs andaluces lo avalan. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con ciertos elementos que serán los que nos afectarán de lleno. Estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Un buen básico que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.
Este básico de la comida andaluza, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Una combinación de ingredientes que pueden ser esenciales. Este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará un truco casero de esos que pueden ser claves y que quizás nos ayudarán a mezclar este tipo de ingredientes básicos que pueden ser esenciales. La combinación de sabores que queremos conseguir puede acabar siendo lo que nos dará un extra de buenas sensaciones. Este pescado frito que queremos conseguir puede quedar crujiente sin necesidad de que quede grasiento.
Los chefs andaluces avalan este truco
Hay una forma de conseguir una combinación de ingredientes que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Este pescado que queremos conseguir será un buen básico que hasta la fecha nadie hubiera imaginado tener en nuestro poder.
Los andaluces son expertos en una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo esenciales. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.
A la hora de conseguir un buen básico, nada mejor para hacer realidad este cambio de tendencia que puede ser esencial. Cuando lo que necesitamos es un extra de buenas sensaciones de la mano de un truco que puede ser esencial. En estos días en los que cada detalle cuenta y puede ser esencial.
Será el momento de poner en práctica un truco que puede acabar convirtiéndose en el básico incombustible de un extra de buenas sensaciones. Vamos a descubrir un extra de sabor de la mano de este truco que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Nunca has probado una tapa de pescado frito tan buena.
El ingrediente clave para que el pescado frito quede crujiente sin quedar grasiento
Una buena base siempre acabará siendo el mejor aliado de una combinación de ingredientes que puede ser clave. Una mezcla de sabores que puede acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones. Un extra de sabor que puede acabar siendo el que nos ayudará a crear esta tapa o plato de pescado que destacará.
Una mezcla de harina o harina de freír puede ser el secreto mejor guardado de los cocineros andaluces. Podremos hacer realidad un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta. Podremos hacer realidad este cambio de tendencia que nos hará descubrir la esencia de un buen básico de la cocina andaluza.
Ingredientes:
Cómo preparar la receta de pescado frito a la andaluza o pescaíto frito:
- Limpiar muy bien los pescados o pedirle al pescadero que los limpie por nosotros, aunque en el caso de las piezas más pequeñas, no es necesario limpiarlos tan minuciosamente. A las piezas más grandes, hay que retirarles las tripas y, en función del tamaño, cortarlo en trozos más pequeños.
- Secar muy bien los pescados con papel absorbente de cocina.
- En un plato o bol, mezclar los dos tipos de harina, la de trigo normal y la de garbanzo o si lo prefieres, puedes utilizar solo la harina de trigo normal, aunque con la de garbanzo quedarán aún más crujientes.
- Salpimentar muy bien todos los pescaditos y proceder a pasarlos, muy bien, por la mezcla de harina.
- En una sartén, agregar abundante aceite de oliva virgen extra y cuando esté bien caliente, agregamos los pescaítos empanizados. Es sumamente importante que el aceite cubra por completo cada una de las piezas, por lo que se debe agregar la cantidad necesaria.
- Las piezas pequeñas requerirán un tiempo aproximado de cocción de un minuto, mientras que las más grandes entre 2 y 3 minutos.
- Cuando estén listos, colocar los pescaítos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite y servimos inmediatamente.
- Esta combinación de harinas es la que nos acabará de dar el final que queremos para un plato que realmente destaca en todos los sentidos, hazte con él antes de que sea tarde, es un buen básico.