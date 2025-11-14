Tiempo de cocción de las alcachofas: cómo prepararlas al punto según el método

Las alcachofas son uno de esos vegetales que, cuando están bien cocinados, sorprenden por la suavidad de su carne y ese toque ligeramente amargo tan característico. Eso sí, dar con el punto exacto no siempre es fácil: si te pasas de cocción se deshacen, y si te quedas corto, quedan demasiado duras. Por eso es fundamental conocer los tiempos adecuados según la técnica que quieras usar. Con un poco de práctica, puedes lograr alcachofas tiernas, sabrosas y listas para añadir a todo tipo de platos.

Además, como son verduras que se oxidan rápidamente, el modo en que las prepares antes de cocinarlas influye bastante en el resultado final. En esta guía encontrarás los tiempos de cocción más recomendados y algunos trucos sencillos para que siempre queden perfectas.

Cómo preparar las alcachofas antes de cocer

Antes de ponerlas al fuego, dedica un momento a limpiarlas bien:

Retira las hojas exteriores, que son las más duras.

Corta la punta superior, eliminando aproximadamente un tercio.

Pela el tallo si quieres aprovecharlo.

Parte las alcachofas por la mitad o en cuartos para acelerar la cocción.

Sumérgelas en agua con limón o perejil para que no se oscurezcan.