Tarta de queso sin lactosa: receta fácil y deliciosa
Disfruta de una tarta de queso sin lactosa cremosa y deliciosa con esta receta fácil de preparar.
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Disfrutar de un postre casero y untuoso no tiene por qué convertirse en un incordio digestivo para quienes toleran mal los azúcares de la leche. Esta tarta de queso sin lactosa demuestra que es posible conseguir una textura sedosa y un sabor profundo sin necesidad de recurrir a los ingredientes tradicionales que sientan mal a tantos estómagos. Al seleccionar los productos adecuados en el supermercado o tirar de despensa con cabeza, el resultado final convence por completo a cualquier invitado que se siente a la mesa.
Ingredientes
Cómo hacer tarta de queso sin lactosa paso a paso
- Triturar las galletas en un bol hondo hasta reducir pulverizarlas por completo. Mezclar con la mantequilla sin lactosa previamente fundida hasta que el conjunto adquiera el aspecto de arena húmeda.
- Forrar la base de un molde desmontable con papel sulfurizado, verter la mezcla crujiente y presionar con firmeza usando el fondo de un vaso para compactarla bien antes de enfriarla.
- Batir los huevos en un cuenco amplio junto con el azúcar utilizando unas varillas manuales, integrando los ingredientes sin generar demasiada espuma innecesaria.
- Mezclando a velocidad lenta, agrega el queso crema sin lactosa y la nata líquida. Consigue una mezcla homogénea y sin grumos.
- Sobre un poco de la crema anterior calentada disuelve el espesante, moviendo sin parar.
- Verter el resto de la crema junto con la mezcla templada en el molde preparado sobre la base de galleta, haciéndolo con cuidado.
- Dejar que temple a temperatura ambiente durante media hora antes de introducir el molde en el frigorífico un mínimo de cuatro horas para que adquiera firmeza.
- Desmoldar con delicadeza y repartir la mermelada elegida por toda la superficie superior justo antes de cortar las porciones.
Trucos para que salga perfecto
El secreto principal para lograr una consistencia firme sin usar lácteos convencionales reside en elegir un queso crema que mantenga un buen porcentaje de grasa.
Si te apasiona la cocina casera y quieres experimentar con alternativas lácteas desde cero, aprender a elaborar un requeson sin lactosa en tu propia cocina te abrirá un abanico enorme de posibilidades culinarias. Respetar los tiempos de frío en la nevera garantiza además un corte limpio.
Variantes de la receta
Adaptar la repostería a necesidades dietéticas específicas invita a jugar con otras elaboraciones saladas igual de reconfortantes. Quienes buscan sorprender en los entrantes de una cena pueden preparar unas fantásticas croquetas de jamón y queso sin bechamel, demostrando que eliminar la lactosa no empobrece el recetario familiar.
Junto a ello, explorar distintas recetas con queso de cabra para cenar ofrece opciones estupendas con menor carga de lactosa y un perfil nutricional muy interesante.
Con qué acompañar tarta de queso sin lactosa
Un café negro recién hecho, un té o cualquier infusión al gusto combinan de maravilla con la riqueza de este postre cremoso. Unos pocos frutos rojos frescos colocados alrededor del plato aportan un toque visual muy atractivo y un contrapunto ácido que equilibra perfectamente el dulce.
Cómo conservar tarta de queso sin lactosa
Este pastel debe mantenerse guardado en el frigorífico dentro de un recipiente hermético o protegido con film transparente para evitar que la superficie se reseque o absorba olores de otros alimentos. Se conserva en óptimas condiciones hasta cuatro días sin perder nada de su textura original.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 20 minutos (más 4 horas de refrigeración)
Porciones: 8 raciones
Tipo de cocina: Casera / Adaptada
Tipo de comida: Postre / Merienda
Calorías totales aproximadas: 3.100 kcal (unas 390 kcal por porción individual)