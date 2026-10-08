Tarta de queso Royal: receta fácil y cremosa paso a paso

Hay postres que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones sin necesidad de grandes pretensiones ni ingredientes exóticos. Esta clásica tarta de queso Royal, elaborada con los sobres de polvos para cuajada de toda la vida, rescata el sabor de aquellas meriendas caseras donde el truco principal consistía en tener paciencia y dejar que el frío hiciera su trabajo en la nevera. Funciona como un recurso infalible cuando apetece algo dulce pero el tiempo es escaso.

Ingredientes

1 paquete de preparación para tarta de queso Royal (incluye la base de galleta y los polvos para el relleno)

50 gramos de mantequilla sin sal para la base

450 mililitros de leche entera

200 mililitros de nata líquida para montar (35% materia grasa)

3 cucharadas soperas de azúcar blanco (opcional, según el dulzor deseado)

Mermelada de frutos rojos o arándanos para la cobertura final

Cómo hacer tarta de queso Royal paso a paso

Triturar las galletas a mano o a máquina hasta dejar un polvo. Mezclar con mantequilla derretida hasta conseguir una mezcla uniforme. Verter la mezcla en el fondo de un molde desmontable, repartiendo de manera homogénea y presionando firmemente con la base de un vaso plano para compactarla bien antes de reservarla en el frigorífico. Verter la leche entera y la nata líquida en una cazuela amplia. Añadir el contenido del sobre de polvos de cuajada y remover enérgicamente con unas varillas manuales para disolver por completo cualquier posible grumo. Acercar el cazo a fuego medio sin dejar de remover con suavidad para que el líquido no se pegue al fondo. Llevar a ebullición y mantener hirviendo durante un par de minutos mientras se nota cómo la crema adquiere cuerpo y espesa. Retirar del fuego y verter la mezcla caliente con mucho cuidado sobre la base de galleta previamente enfriada, interponiendo una cuchara para amortiguar la caída y evitar romper la costra. Dejar que pierda temperatura a la intemperie durante unos treinta minutos antes de introducir el molde en la nevera un mínimo de cuatro horas, permitiendo que la cuajada solidifique por completo. Desmoldar con delicadeza y extender la capa de mermelada por toda la superficie justo antes de llevar el postre a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que la superficie quede lisa y sin costras duras radica en verter el líquido a la temperatura adecuada y respetar estrictamente los tiempos de frío en el frigorífico. Si te gusta experimentar en la cocina con fermentos y texturas lácteas, puedes animarte a elaborar un saludable queso crema de kefir casero para otras preparaciones de untar.

Variantes de la receta

Aunque la versión tradicional con sobres resulta imbatible en rapidez, la versatilidad de los lácteos permite jugar con los ingredientes según lo que haya en la despensa.

Los amantes de las elaboraciones creativas pueden integrar ingredientes saludables en otras recetas cotidianas, como ocurre al preparar unas deliciosas tortitas de zanahoria para el desayuno o la merienda.

Por otro lado, si buscas un plato salado reconfortante que también juegue con los quesos y las texturas cremosas, una ligera lasaña de calabacín es una alternativa fantástica para la cena.

Con qué acompañar tarta de queso Royal

Un café con leche templado o una infusión suave de manzanilla equilibran perfectamente el dulzor lácteo de este postre clásico. Si la mermelada elegida resulta demasiado empalagosa, unas pocas frambuesas frescas o unas hojas de menta picadas por encima aportan un contraste ácido muy agradable.

Cómo conservar tarta de queso Royal

Este pastel debe permanecer guardado en el frigorífico en todo momento, protegido con una campana específica o bien cubierto con film transparente para evitar que absorba olores de otros alimentos. Se conserva en óptimas condiciones hasta tres o cuatro días sin perder firmeza.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos (más 4 horas de refrigeración)

Porciones: 8 raciones

Tipo de cocina: Casera / Tradicional española

Tipo de comida: Postre / Merienda

Calorías totales aproximadas: 2.900 kcal (unas 360 kcal por porción individual)