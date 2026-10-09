Tarta de piña con gelatina: receta fácil y refrescante

Cuando llega el calor, la cocina pide a gritos elaboraciones ligeras que no nos obliguen a encender el horno durante horas. La tarta fría de piña cumple esa función a la perfección, combinando la acidez frutal con una textura gelatinosa que se deshace en el paladar de inmediato. Lejos de las complicaciones técnicas de la alta repostería, este clásico de sobremesa triunfa por su sencillez y por ese punto refrescante que siempre apetece tras una comida copiosa.

Trabajar con esta fruta tropical siempre tiene su miga técnica. La piña fresca contiene una enzima llamada bromelina que degrada las proteínas de la gelatina e impide que cuaje correctamente. Para evitar que el postre acabe convertido en una sopa de fruta, la solución tradicional pasa por recurrir a la piña en su almíbar de lata, donde el tratamiento térmico desactiva la enzima.

De hecho, si te sobra fruta y buscas dar salida al bote en preparaciones saladas, una buena alternativa consiste en preparar un delicioso lomo de cerdo en salsa de piña fácil, donde el contraste dulce y salado funciona siempre. Y si prefieres exprimir la fruta al natural en un formato más informal, una piña asada con un toque de especias calientes demuestra que esta fruta da juego en cualquier estación.

Ingredientes

1 lata grande de rodajas de piña en su jugo (unos 560 gramos de peso neto)

1 paquete de gelatina de piña (de unos 85 gramos)

400 mililitros de nata líquida para montar (mínimo 35% de materia grasa)

200 gramos de queso crema tipo Philadelphia

100 gramos de azúcar blanco

150 gramos de galletas tipo María

70 gramos de mantequilla sin sal fundida

Unas cerezas confitadas o trocitos de piña para decorar la superficie

Cómo hacer tarta de piña con gelatina paso a paso

Machaca a mano o a máquina las galletas, mezcla el polvo resultante con mantequilla derretida. Coloca esta pasta en la base de un molde desmoltable, aplasta bien y reserva en la nevera. Separa el jugo de la lata de piña y reserva algunas rodajas enteras para decorar el fondo o los laterales del molde según prefieras. Calienta 200 mililitros del jugo de piña en un cazo hasta que comience a humear, retira del fuego y disuelve por completo el contenido del sobre de gelatina de piña removiendo con unas varillas. Vierte el resto del jugo frío en un bol amplio, añade el queso crema y el azúcar, y bate con energía hasta que no queden grumos. Incorpora la gelatina disuelta en el bol junto con la mezcla de queso y remueve bien para que se integre todo el líquido de manera uniforme. Monta la nata en otro recipiente hasta que quede firme pero cremosa, y añádela a la mezcla anterior mediante movimientos envolventes suaves para conservar todo el aire. Vierte la crema obtenida sobre la base de galleta ya fría y alisa la superficie con una espátula de silicona. Lleva la tarta al frigorífico durante un mínimo de seis horas, aunque el resultado óptimo se consigue dejándola reposar toda la noche para que la gelatina adquiera la firmeza ideal.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que la tarta mantenga un corte limpio reside en respetar los tiempos de reposo en frío sin acelerar el proceso en el congelador, ya que los cristales de hielo arruinarían la textura sedosa de la crema. Si quieres que las rodajas de piña de la decoración queden perfectamente fijadas, colócalas pegadas a las paredes del molde antes de verter la mezcla líquida o incorpóralas una vez que la primera capa de crema haya empezado a coger cuerpo en la nevera.

Variantes de la receta

Si buscas simplificar aún más el proceso o prefieres un postre con un perfil frutal más directo, puedes preparar una sencilla gelatina de piña clásica en vasitos individuales, intercalando trozos de fruta y nata montada por encima.

Con qué acompañar tarta de piña con gelatina

Una porción bien fría de esta tarta agradece un acompañamiento que equilibre el dulzor de la fruta. Una infusión de hierbabuena o un té verde templado limpian el paladar de maravilla. Para una presentación más vistosa en una comida de verano, puedes sumar unas hojas de menta fresca justo al lado del plato al servir las porciones.

Cómo conservar tarta de piña con gelatina

Guarda la tarta siempre en el interior del frigorífico, bien cubierta con una campana repostera o film transparente para que no absorba olores de otros alimentos. Se mantiene en perfecto estado durante tres o cuatro días, ganando incluso solidez con el paso de las horas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos de elaboración más el tiempo de cuajado

Porciones: 10 raciones generosas

Tipo de cocina: Repostería casera / Española moderna

Tipo de comida: Postre veraniego / Merienda

Información nutricional (por porción aproximada): 380 kcal, 22 g de grasas (de las cuales 13 g son saturadas), 40 g de hidratos de carbono (32 g de azúcares libres), 5 g de proteínas y 1 g de fibra alimentaria.