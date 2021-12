En Japón no practican la religión cristiana. Pero sí devoran el kurisumasu keki, o la tarta de navidad japonesa, tan famosa y popular que ha merecido un emoticono. Los japoneses no se caracterizan por ser muy dulceros, así que quien no esté muy familiarizado con la historia contemporánea del país no entenderá cómo o por qué este pastel es “de navidad” y muy consumido por todos.

La historia arranca después de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación norteamericana en el archipiélago. La costumbre norteamericana de reunirse en estas fechas y de preparar dulces la tomaron los japoneses como un símbolo de prosperidad al que aspiraban. Adoptaron muchos usos, entre los que se cuenta la preparación de esta tarta, que además tiene los colores de la bandera japonesa. Con el transcurrir del tiempo, esta tarta se convirtió en un símbolo de Japón.

Ingredientes: