Tarta Comadre: receta tradicional, ingredientes y cómo prepararla en casa

La tarta Comadre pertenece a ese grupo de recetas que muchas personas descubren en reuniones familiares o en celebraciones caseras y que, casi sin darse cuenta, terminan formando parte del recetario habitual. No necesita ingredientes difíciles de encontrar ni técnicas complicadas. Su atractivo está precisamente en esa sencillez bien entendida, donde unas galletas, una crema suave y una cobertura de chocolate consiguen un postre muy apetecible.

Es fácil encontrar similitudes con otras elaboraciones tradicionales que llevan décadas preparándose en los hogares españoles. De hecho, quien disfrute de la clásica Tarta de la abuela con natillas reconocerá enseguida esa textura tierna que adquieren las galletas tras varias horas de reposo. Son recetas diferentes, pero comparten esa capacidad de mejorar con el paso de las horas.

Uno de los aspectos más agradecidos de esta tarta es que puede prepararse con antelación. Eso permite olvidarse del postre el mismo día de la comida y dedicar el tiempo a otras elaboraciones. Cuando llega el momento de servirla, basta con sacarla del frigorífico y cortar unas porciones bien definidas.

Ingredientes

La base de la receta está formada por un paquete de galletas rectangulares, un litro de leche, dos sobres de preparado para flan, 150 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y 100 gramos de mantequilla.

Para la cobertura necesitas 200 gramos de chocolate negro especial para postres, 200 mililitros de nata para montar y una cucharada de mantequilla.

Cómo hacer tarta Comadre paso a paso

Lo primero es preparar la crema que unirá todas las capas. Separa un vaso de leche fría y disuelve ahí los polvos para flan. Por otro lado, calienta el resto de la leche con el azúcar y la vainilla hasta que empiece a humear ligeramente. En ese momento incorpora la mezcla de flan sin dejar de remover. Conviene hacerlo con unas varillas para evitar pequeños grumos. En pocos minutos notarás cómo la crema gana cuerpo. No debe quedar excesivamente espesa, ya que terminará de asentarse durante el reposo. Mientras pierde un poco de temperatura, prepara el molde. Las galletas se humedecen ligeramente en leche, solo un instante. Si permanecen demasiado tiempo sumergidas acabarán rompiéndose y será mucho más difícil formar capas regulares. Coloca una primera base de galletas y reparte parte de la crema por encima procurando llegar bien a las esquinas. Continúa alternando ambas capas hasta terminar con una última capa de galletas. No hace falta presionar demasiado; el propio peso de la crema hará que todo quede compacto. Para preparar la cobertura solo hay que calentar la nata y verterla sobre el chocolate troceado. Después incorpora la mantequilla y mezcla lentamente hasta obtener una crema completamente lisa. Extiéndela sobre la superficie cuando todavía esté templada para que resulte más fácil repartirla. Ahora llega probablemente la parte más difícil: esperar. Cuatro horas de frigorífico suelen ser suficientes, aunque dejar la tarta preparada desde la noche anterior ofrece un resultado todavía mejor.

Trucos para que salga perfecto

Hay pequeños detalles que cambian bastante el resultado. Uno de ellos consiste en controlar el espesor de la crema. Si se cocina demasiado tiempo terminará siendo densa y costará extenderla. Si queda demasiado líquida, la tarta perderá firmeza al servirla.

También merece la pena elegir un chocolate de buena calidad para la cobertura. No es solo una cuestión de sabor. Los chocolates con mayor contenido en cacao suelen fundirse de forma más uniforme y ofrecen un acabado mucho más brillante.

Variantes de la receta

La receta tradicional admite pequeñas modificaciones que permiten adaptarla a distintos gustos sin alterar demasiado su esencia. Una opción muy habitual consiste en incorporar coco rallado entre algunas capas. Aporta un aroma suave y un toque diferente que recuerda a otras elaboraciones clásicas como esta Tarta de coco.

Quienes prefieren un relleno algo más ligero pueden sustituir parte de la crema por una mezcla de queso crema y yogur natural. El resultado cambia bastante la textura y aporta un punto más fresco. Si esa combinación te resulta atractiva, la Tarta de yogur es otra receta que merece la pena probar.

Cómo conservar tarta Comadre

Al tratarse de una receta elaborada con crema y chocolate, debe permanecer siempre en el frigorífico. Lo más práctico es cubrir el molde con film transparente o utilizar un recipiente con tapa para protegerla de la humedad y de los olores de otros alimentos.

Se mantiene en buenas condiciones durante tres o cuatro días. De hecho, muchas personas coinciden en que el sabor mejora al día siguiente, cuando todos los ingredientes terminan de asentarse y las capas se vuelven más uniformes.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos.

Tiempo de reposo: 4 horas.

Porciones: 8-10 raciones.

Información nutricional: aproximadamente 390 kcal por ración.

Tipo de cocina: Tradicional española.

Tipo de comida: Postre.