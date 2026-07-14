Tarta de almendra asturiana: receta tradicional, jugosa y muy fácil
Prepara una auténtica tarta de almendra asturiana con esta receta tradicional. Jugosa, fácil y llena de sabor.
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Hay recetas que sobreviven al paso del tiempo porque no necesitan reinventarse. La tarta de almendra asturiana es una de ellas. Forma parte de la repostería más tradicional del Principado y sigue preparándose prácticamente igual que hace décadas. No destaca por una decoración llamativa ni por una lista interminable de ingredientes. Su atractivo está en otro sitio: una miga húmeda, un sabor intenso a almendra y un aroma cítrico muy sutil que hace que cada bocado resulte equilibrado.
Lo curioso es que, siendo una elaboración tan sencilla, el resultado depende mucho de pequeños detalles. Elegir una buena almendra, no excederse con el horno o dejarla enfriar con calma marcan bastante la diferencia. Son gestos simples, pero convierten una buena tarta en una realmente memorable.
Si disfrutas de este tipo de repostería donde la almendra es la protagonista, también merece la pena descubrir esta Tarta de almendras.
Ingredientes
La receta tradicional necesita muy pocos productos. Harán falta 250 gramos de almendra molida, 200 gramos de azúcar, cuatro huevos de buen tamaño, la ralladura de un limón, una cucharadita de canela y un poco de mantequilla para preparar el molde. Azúcar glas para el terminado.
Siempre que sea posible conviene utilizar almendra recién molida o una de buena calidad.
Cómo hacer tarta de almendra asturiana paso a paso
- Inicia precalentando el horno a 180 grados, distribuyendo calor desde arriba y abajo. Mientras el horno se calienta, engrasa ligeramente la tartera para evitar que sea complicado retirarla de ella más adelante.
- Bate los huevos en un recipiente amplio con el azúcar. No es necesario incorporar una combinación mucho espesa de aire; simplemente mezcla hasta que el azúcar comience a integrarse y la preparación se aprecia con un color algo más claro.
- Añade la ralladura de limón y la canela. Son ingredientes discretos, aunque tienen bastante importancia porque ayudan a realzar el sabor de la almendra sin ocultarlo.
- A continuación incorpora la almendra molida poco a poco. La masa irá espesando rápidamente. Es completamente normal, ya que esta receta no lleva harina de trigo y la textura final siempre resulta más compacta que la de un bizcocho tradicional.
- Vierte la mezcla en el molde procurando repartirla de forma uniforme. Unos pequeños golpes sobre la encimera bastarán para eliminar posibles burbujas de aire.
- Hornea entre 35 y 40 minutos. Cada horno tiene su propio ritmo, así que durante los últimos minutos conviene vigilar el color de la superficie. Debe quedar ligeramente dorada, nunca demasiado oscura.
- Cuando termine la cocción, deja reposar la tarta unos minutos antes de sacarla del molde. Después colócala sobre una rejilla hasta que enfríe completamente. Solo entonces es buen momento para decorar con azúcar glas.
Variantes de la receta
Aunque la receta tradicional apenas admite cambios importantes, existen pequeñas versiones que conservan su esencia. Algunas familias añaden unas gotas de licor de anís o de ron a la masa para aportar un matiz diferente, especialmente cuando la tarta se prepara para celebraciones.
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Con qué acompañar tarta de almendra asturiana
No necesita demasiados acompañamientos para lucir bien en la mesa. Un café solo o un cortado realzan especialmente el sabor de la almendra y equilibran el dulzor del conjunto.
También resulta muy agradable con un té negro o una infusión suave. Si se sirve como postre después de una comida especial, unas frambuesas, unas fresas o una pequeña porción de nata montada aportan un contraste fresco sin quitar protagonismo a la tarta.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos.
Tiempo de horneado: 35-40 minutos.
Porciones: 8 raciones.
Información nutricional: unas 430 kcal por ración.
Tipo de cocina: Asturiana.
Tipo de comida: Postre.