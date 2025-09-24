Sopa de pescado de Arguiñano: receta casera con sabor a mar
Prepara una sopa de pescado de Arguiñano, receta casera con todo el sabor del mar en tu mesa. Aquí te dejamos los pasos.
Hay sopas que son pura medicina. La de pescado es una de ellas. Desde que empieza a hervir el caldo, con ese olor a mar que invade la cocina, sabes que lo que viene es plato reconfortante, de los que abrigan tanto el cuerpo como el ánimo. Arguiñano lo dice siempre: con ingredientes sencillos, cariño y un buen sofrito, se puede lograr un sabor que te transporta directo a la costa.
Hoy te traemos una versión casera, inspirada en su estilo, para que prepares en tu cocina una sopa marinera de esas que invitan a repetir plato.
Ingredientes (4–6 raciones)
Paso a paso
Paso 1: El caldo de la vida
El secreto está aquí. Pon en una olla las espinas y cabezas con laurel, medio tomate y media cebolla. Cubre con agua y deja hervir media hora, retirando la espuma que aparezca. Cuela y guarda el caldo. Ese fumet es la base, el alma de la sopa.
Paso 2: Sofrito con mimo
En otra cazuela, calienta el aceite y sofríe la cebolla, el puerro y las zanahorias muy picados. Cuando empiecen a dorarse, añade el ajo y luego el tomate rallado. Deja que reduzca y suelte su jugo. Entonces toca el pimentón y el vino blanco: remueve bien y deja que se evapore el alcohol. El olor ya va poniendo de buen humor.
Paso 3: Pan frito, el truco de la abuela
Arguiñano suele recordar esos pequeños gestos que marcan la diferencia. Aquí entra el pan duro: fríelo un poco, incorpóralo al sofrito y tritúralo. Le dará cuerpo y un punto casero inconfundible.
Paso 4: Armar la sopa
Añade el fumet caliente sobre el sofrito y deja que hierva unos 10 minutos para que todo se integre. Colorea con el azafrán y ajusta de sal y pimienta.
Paso 5: El mar en la olla
Ahora sí: incorpora el pescado en tacos, las gambas, las almejas y los mejillones. Cinco minutos bastan. El pescado queda jugoso y el marisco se abre liberando su sabor. Si alguna concha no se abre, mejor retirarla.
Paso 6: Servir con alegría
Apaga el fuego, espolvorea perejil fresco y lleva a la mesa. Sirve la sopa caliente, con ese aroma que parece recién salido de una lonja. Es un plato humilde, pero con el primer sorbo entiendes por qué nunca falta en las cocinas marineras.
Calorías aproximadas
Pescado para sopa (500 g) → 400 kcal
Almejas (250 g) → 180 kcal
Mejillones (250 g) → 225 kcal
Gambas (200 g) → 190 kcal
Pescado limpio (200 g) → 160 kcal
Pan duro (60 g) → 160 kcal
Verduras y tomate → 250 kcal
Aceite (4 cucharadas) → 530 kcal
Vino blanco (100 ml) → 75 kcal
Total: 2170 kcal aprox.
Si haces 6 platos, salen unas 360 kcal cada uno. Si sois 4 y os servís bien generoso, ronda las 540 kcal por ración.
Esta sopa de pescado casera al estilo Arguiñano es mucho más que un primer plato: es olor a mar en tu cocina, es ese calorcito en el estómago y la sensación de haber cocinado algo de verdad. Y como dice el propio Karlos: sencillo, económico y “con fundamento”.