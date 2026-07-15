Solomillo de ternera a la brasa: receta para que quede jugoso y en su punto

El solomillo de ternera es una de las grandes carnes nobles, usadas para platos gourmets y llenas de sabor. Conseguir que esa superficie quede caramelizada mientras el interior conserva su jugo rosado es un pequeño ritual que todo amante de la parrilla debería dominar. Si te gustan esta carnes, no te pierdas el solomillo de ternera en freidora de aire. Es un plato proteico, equilibrado y bien bueno, siempre y cuando se respete el punto exacto.

Ingredientes

La calidad manda. Elige un solomillo de ternera de la máxima calidad, con color rojo intenso y de un aspecto que brille.

Como acompañamiento esencial, solo requieres sal en escamas de buena calidad, tipo Maldon y un hilo de aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana. Nada más. El solomillo no necesita ser enmascarado con marinadas complejas; su sabor es su mejor carta de presentación.

Cómo hacer solomillo de ternera a la brasa paso a paso

El secreto empieza fuera de la parrilla. Saca la carne de la nevera al menos una hora antes de cocinarla. Es innegociable: si pones la carne helada sobre el fuego, el exterior se quemará antes de que el interior pierda su frío. Mientras la pieza alcanza la temperatura ambiente, prepara las brasas. Necesitas un fuego intenso, vivo, que proporcione un calor constante pero no sofocante. Limpia bien la parrilla y úntala con un poco de grasa para evitar que el solomillo se pegue. Coloca la carne y deja que el fuego trabaje. No seas impaciente; resiste la tentación de darle la vuelta cada minuto. Necesitas ese sellado inicial para retener los jugos. Una vez que la carne se desprenda de la parrilla por sí sola, sabrás que la costra está formada. Gírala y deja que se cocine por el otro lado. Si prefieres otras técnicas, recuerda que el solomillo de ternera al horno karlos arguiñano ofrece una alternativa excelente para piezas grandes, mientras que el solomillo de ternera en freidora de aire es sorprendente para una cena rápida. Una vez en su punto, retira el solomillo y colócalo en una tabla de madera. Aquí ocurre la magia del reposo. Cubre la pieza sin apretar con papel de aluminio durante cinco minutos; esto permite que los jugos se redistribuyan uniformemente por todo el corte, garantizando que cada bocado sea tierno.

Trucos para que salga perfecto

El control de la temperatura es vital. Si tienes un termómetro de carne, busca unos 50-52 °C para un punto medio perfecto. Pero si confías en tu tacto, presiona la carne: debe ofrecer una resistencia elástica pero suave. Si está blanda, le falta; si está firme, ya te has pasado. Nunca pinches la carne con un tenedor para darle la vuelta, ya que dejarás escapar los jugos y arruinarás el resultado. Utiliza siempre unas pinzas.

Variantes de la receta

Aunque el solomillo es el rey, no descartes experimentar con otros cortes si buscas texturas diferentes. Un buen entrecot a la brasa aporta más infiltración de grasa y, por tanto, una potencia de sabor mayor. Si decides sazonar, prueba a añadir unas hierbas frescas como tomillo o romero sobre las brasas en el último minuto; el humo aromatizado impregnará la carne de forma sutil.

Con qué acompañar solomillo de ternera

La guarnición debe limpiar el paladar entre bocado y bocado. Unas verduras a la brasa, como espárragos trigueros o unos pimientos del piquillo, son ideales. Si buscas algo reconfortante, un puré de patatas cremoso o una ensalada de brotes verdes con una vinagreta cítrica compensan perfectamente la intensidad de la carne roja.

Cómo conservar

Lo ideal es consumirlo al momento. Sin embargo, si sobra algo, guárdalo en un recipiente hermético en la parte más fría de la nevera. No lo recalientes directamente en el fuego; lo mejor es cortarlo en láminas finas y disfrutarlo frío en un sándwich con un poco de mostaza antigua.

Información nutricional y suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos (más tiempo de reposo y atemperado).

Porciones: 2 personas.

Tipo de cocina: Tradicional/Parrilla.

Tipo de comida: Principal.

Información nutricional: Un solomillo de ternera de 200 gramos aporta aproximadamente 350-400 kcal, dependiendo del nivel de infiltración de grasa.