Sólo necesitas un calabacín: la receta fácil con la que podrá cenar toda tu familia

Podrá cenar toda tu familia con esta sencilla receta fácil para la que sólo necesitas un calabacín. Esta verdura de temporada que tenemos en las tiendas de oferta y en su mejor momento, puede ser la base de una cena espectacular que seguro que gustará a toda la familia. Puedes introducir estos ingredientes y hacerlo de la mejor manera posible, con una serie de procesos que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que serán esenciales.

Es momento de aprovechar cada uno de los ingredientes que tenemos por delante y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En una cesta de la compra que cada vez tiene más protagonismo, nada mejor para disfrutar de ella, que con este tipo de elementos que pueden acabar marcando una diferencia importante. Le vamos a dar todo el sabor que necesitamos y más con la ayuda de una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de cambios y de apostar claramente por una cena con toda la familia que te dejará sin habla, es fácil de preparar y está de vicio.

Necesitas sólo un calabacín

El uso del calabacín en nuestras recetas tradicionales ha ido en aumento durante los últimos tiempos. Es un básico que ha pasado de ser el rey de los purés y de las guarniciones en las que queremos dejar a un lado un poco la patata, en algo más intenso y delicioso.

En esencia estaremos ante un cambio en la forma de cultivar y de cocinar este tipo de ingrediente que puede ser esencial. Una situación del todo inesperada que podría acabar de darnos más de una sorpresa con una mezcla de sabores que, sin duda alguna nos enamorará.

No es fácil hacer una comida que guste a todos y que entre en un presupuesto de cocina que cada vez es más escaso. Pero con un poco de atención por nuestra parte, podemos conseguir lo imposible. Hacernos con un buen básico de nuestra gastronomía que puede convertirse en ese alimento esencial que será clave en estos días.

Este tipo de recetas nos ayudarán a sacarle el máximo partido a un calabacín que puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de un extra de buenas sensaciones en estos días que tenemos por delante.

La receta fácil con la que podrá cenar toda la familia

Esta receta es una de las que posiblemente has comido si naciste en los años 70 u 80 del siglo pasado. En casa, se aprovechaba todo y se comía con muchas ganas. Cuando llegaban la temporada de calabacines o de berenjenas, se convertían en el compañero ideal de cualquier plato o por sí solos ya eran la mejor opción posible para traer a la mesa.

Si hoy en día no son baratos estos ingredientes, hay que tener en cuenta que hace no mucho costaban céntimos. Hoy en día un calabacín ha subido de precio, pero sigue siendo una de las opciones más baratas para crear una cena de excepción de este tipo. Rebozar los calabacines siempre ha sido una opción para que guste a todos y pueda sumergirse en un bocadillo o en una mesa en la que cada alimento destaca. Te proponemos una receta de esas que impresionan:

Receta de calabacines rebozados

2 calabacines grandes

110 g de harina para todo uso

110 g de maicena

1 cucharada de polvo de hornear

300 ml de agua con gas

Aceite de oliva sabor suave

Sal y pimienta

Calabacines rebozados

Preparación

Lavamos y cortamos los calabacines en rodajas gruesas. En un recipiente tamizamos la harina y la maicena con ayuda de un colador, incorporamos la levadura o polvo de hornear. A continuación, agregamos el agua con gas a la mezcla de harinas. Batir para lograr una masa homogénea. Preparar un plato con papel de cocina y añadir aceite de oliva suave abundante (100 ml) a una sartén antiadherente. Introduce con el tenedor las rodajas de calabacín en el rebozado, deja que reposen unos segundos. Escurre. Enciende el fuego y cuando esté caliente fríe por tandas los calabacines rebozados hasta que estén dorados por ambos lados. Deja reposar los calabacines en el plato con papel de cocina para que escurran el aceite sobrante. Sazonar con sal y pimienta y servir con mayonesa ligera.

Es quizás una de las opciones más fáciles de hacer y que seguro que triunfará. Para algunos esta forma de rebozar o de freír determinadas verduras las traerá recuerdos imborrables. Son recetas de esas que la tradición convierte en algo excepcional que no podemos dejar escapar. Atrévete a crear una de las recetas más baratas, deliciosas y saludables para toda la familia.