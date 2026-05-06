Recetas de raya: ideas fáciles y deliciosas para cocinar este pescado

La raya nunca ha sido el pescado más popular del mercado. No tiene la fama del salmón, ni el tirón comercial de la lubina o el bacalao. Y, sin embargo, quien la prueba bien cocinada suele repetir. Tiene algo especial. Una textura suave pero firme, un sabor delicado y una capacidad bastante interesante para absorber caldos, especias y sofritos sin perder personalidad.

Durante años ha sido un pescado muy típico en zonas costeras de Andalucía, Galicia o Portugal. Cocina marinera de toda la vida. De la que no necesita adornos raros para funcionar. Un buen ajo, un poco de pimentón y un caldo bien hecho ya hacen casi todo el trabajo. Eso sí, tiene un detalle importante: necesita pocos minutos de cocción. Ahí está gran parte de la clave.

Qué tipo de pescado es la raya y por qué merece más atención

La raya pertenece a la familia de los peces cartilaginosos, igual que el cazón o los tiburones pequeños. Su carne es blanca, húmeda y bastante limpia de espinas molestas, algo que ya le da puntos frente a otros pescados.

Normalmente se comercializa en alas o en trozos preparados para cocinar directamente. Lo que se consume sobre todo son las aletas, que tienen una carne muy tierna y fibrosa. Cuando está fresca tiene un olor suave, casi neutro. Si huele fuerte o a amoníaco, mejor pasar de ella porque probablemente no esté en buen estado.

La clásica raya guisada sigue funcionando porque no falla

Hay recetas tradicionales que sobreviven al paso del tiempo por una razón sencilla: están buenas. Y la raya guisada entra completamente en esa categoría. Es cocina casera pura, de cuchara, pan y salsa. El tipo de plato que huele bien desde que empieza el sofrito.

La preparación normalmente parte de ajo, cebolla y tomate cocinados despacio. Luego aparece el vino blanco, el caldo y finalmente el pescado. No necesita mucho más. Algunas versiones añaden guisantes o patatas, aunque eso ya cambia bastante según la zona.

Caldereta de raya: cocina marinera con mucho sabor

La caldereta de raya ya juega en otra liga más intensa. Aquí el caldo tiene muchísimo protagonismo. Pimentón, ajo, laurel, patatas, cebolla… Todo acaba creando un fondo potente muy típico de los guisos marineros del sur.

Es un plato bastante humilde en origen. De pescadores, de aprovechar lo que había. Pero precisamente ahí está parte de su encanto.

Raya al pimentón Thermomix: rápida y bastante práctica

No todo tiene que hacerse a fuego lento durante horas. También hay recetas mucho más rápidas que siguen manteniendo bastante sabor. La raya al pimentón Thermomix es buena prueba de ello.

El pimentón le queda increíble a este pescado. Sobre todo el pimentón dulce de buena calidad. Aporta profundidad, color y ese toque ligeramente ahumado que encaja muy bien con la textura suave de la raya.

La Thermomix simplifica bastante el proceso porque controla temperaturas y tiempos sin necesidad de estar pendiente constantemente. Para quien cocina entre semana con poco tiempo, se agradece muchísimo.

Otras formas fáciles de cocinar raya sin complicarse demasiado

La raya también admite preparaciones mucho más simples. A la plancha queda fantástica si se cocina correctamente. Un poco de ajo, perejil fresco, limón y poco más. Eso sí, conviene no pasarla demasiado. Cuando la carne empieza a separarse fácilmente ya suele estar lista. Si se cocina de más pierde jugosidad bastante rápido.

Al horno también funciona muy bien. Sobre una cama de patatas y cebolla, con vino blanco y aceite de oliva, queda espectacular sin necesidad de demasiadas técnicas.

En los últimos años incluso han empezado a verse versiones en airfryer. Sobre todo para piezas pequeñas o rebozadas ligeras. No queda igual que frita, claro. Pero reduce bastante el aceite y el resultado sorprende más de lo que mucha gente espera.

Consejos reales para cocinar raya y no estropearla

Aquí el principal error suele ser el exceso de cocción. Muchísima gente deja el pescado demasiado tiempo “por seguridad” y acaba perdiendo textura y sabor.

La raya necesita relativamente poco. Especialmente si los trozos no son muy gruesos.

Otro detalle útil es secarla ligeramente antes de cocinarla a la plancha o en sartén. Así se dora mejor y evita soltar demasiada agua. Parece un gesto pequeño, pero cambia bastante el resultado final.

Y algo importante: no hace falta esconder el sabor del pescado con veinte especias distintas. La raya funciona mejor cuando se cocina de manera bastante simple.