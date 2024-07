Receta de cangrejos de río en salsa

La receta cangrejos de río en salsa es una exquisitez de Castilla y Aragón. Se sabe que el consumo de este tipo de crustáceo ha sido común en muchos países desde la antigüedad. Pero, la merma de especies autóctonas en España ha reducido su ingesta notablemente. No obstante, en Misisipi, Alabama y Luisiana, así como en Canadá, esta especie continúa siendo un alimento de la dieta básica popular. De esta manera, se honra la tradición culinaria creada por los cherokees y los cajunes desde el siglo XVIII. Esta versión a la española incorpora salsa de tomates, lo cual le convierte en una propuesta única.

Para preparar la receta cangrejos de río en salsa se recomienda lavar muy bien los crustáceos y luego cocerlos al punto. Sea que se utilicen piezas vivas o congeladas, es fundamental retirar la tripa. En caso de utilizar animales vivos estos deben cocinarse previamente durante 5 minutos, subiendo la temperatura del agua paulatinamente. Si no nos gustan o no encontramos cangrejos de río, esta receta se puede hacer también perfectamente con cangrejos de mar, nécoras, etc. Teniendo en cuenta su punto de cocción.

El cangrejo de río es rico en Omega 3 que protege la salud del corazón. Añadido a esto, se recomienda incluirlo en la dieta cuando se busca reducir los niveles de colesterol y el peso corporal. Por otro lado, tiene una alta proporción de vitamina B12 que estimula la producción de hemoglobina. A continuación, conoce cómo preparar esta receta… ¡Continúa leyendo!

Ingredientes

1 kilo de cangrejos de río ya cocidos

400 gramos de tomate triturado

60 gramos de azúcar

8 gramos de pimentón dulce

3 dientes de ajo

1 cebolla grande

1 pimienta de Cayena

1 hoja de laurel

125 mililitros de vino blanco

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Cómo preparar la receta cangrejos de río en salsa:

Picar la cebolla en brunoise y pochar en una sartén con el aceite caliente junto con la pimienta de Cayena. Agregar el ajo finamente picado, mezclar y cocinar durante 1 minuto. Retirar la sartén de la cocina, espolvorear el pimentón y mezclar bien. Volver a colocar la sartén sobre el fuego, verter el vino blanco y cocer durante unos dos minutos hasta que el alcohol se evapore. Añadir el tomate triturado y la hoja de laurel. Salpimentar, revolver y cocinar durante 15 minutos a fuego medio. Retirar la hoja de laurel y triturar los ingredientes en la sartén para hacer la salsa. Incorporar los cangrejos en la sartén, tapar y seguir cocinando durante 10 minutos más. Servir en caliente.

Información nutricional: 1500 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo o cena

Este alimento se consume como plato principal en el almuerzo. Se complementa con arroz blanco, patatas horneadas o vegetales.

Elabora la receta cangrejos de río en salsa y sorpréndete con su versatilidad. Compártela con tus amigos… ¡A cocinar!