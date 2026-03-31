Pochas con bacalao: cómo hacer esta receta de cuchara fácil y sabrosa
Prepara pochas con bacalao con esta receta fácil de cuchara. Un plato reconfortante, sabroso y perfecto para cualquier época del año.
Las pochas con bacalao son de esos platos que reconfortan desde la primera cucharada. No tienen complicación, pero sí mucho sabor. Y eso, al final, es lo que importa. Una receta de cuchara sencilla, de las de toda la vida, que combina la suavidad de la legumbre con el toque salino del bacalao.
Perfecta para cuando apetece algo caliente, sin necesidad de pasarse horas en la cocina.
Qué son las pochas y por qué quedan tan bien con bacalao
Las pochas son alubias blancas frescas, típicas del norte de España. A diferencia de otras legumbres secas, tienen una textura mucho más suave y una piel casi imperceptible. Se cocinan rápido y absorben muy bien los sabores.
Al combinarlas con bacalao, el resultado es muy equilibrado. Ni demasiado fuerte ni demasiado plano. Justo en el punto.
Si te gusta este tipo de platos tradicionales, seguro que también te suena el bacalao a la vizcaína, que comparte ese fondo de sabor tan característico.
Ingredientes básicos
Si usas pochas frescas, mejor. Pero las de bote bien escurridas también funcionan y te ahorran tiempo.
Cómo hacer pochas con bacalao paso a paso
- Empieza preparando el sofrito. Pica la cebolla, los ajos y el pimiento en trozos pequeños. No hace falta que sean perfectos, pero sí más o menos uniformes.
- Ponlos en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva y cocina a fuego medio. Poco a poco. La idea es que las verduras se ablanden y suelten todo su sabor.
- Cuando estén listas, añade el tomate rallado o triturado. Cocina unos minutos más, hasta que pierda el exceso de agua y se integre bien.
- Mientras tanto, corta el bacalao en trozos medianos. No muy pequeños, para que no se deshagan durante la cocción.
- Ahora incorpora las pochas a la cazuela. Si son frescas, cúbrelas con agua o caldo y añade la hoja de laurel. Déjalas cocer a fuego medio unos 25-30 minutos. Si son de bote, simplemente añádelas escurridas y reduce el tiempo a unos 10 minutos.
- En el último tramo de la cocción, añade el bacalao. No hace falta más de 5-8 minutos para que se haga en su punto. Si lo cocinas demasiado, se seca.
- Pon el conjunto a punto de sal.
El truco para que queden melosas
Aquí hay un pequeño detalle que marca la diferencia.
Durante la cocción, puedes “asustar” las pochas añadiendo un poco de agua fría en un par de ocasiones. Esto ayuda a que suelten el almidón y el caldo quede más ligado, más cremoso.
También puedes remover la cazuela con movimientos suaves, sin cuchara, para no romper la legumbre.
Consejos prácticos
- Controla la sal desde el principio. El bacalao ya aporta bastante, así que es mejor quedarse corto y ajustar al final.
- Si ves que el caldo queda demasiado líquido, deja que reduzca un poco más sin tapa. Y si espesa demasiado, añade un poco de agua o caldo caliente.
- Y algo importante: este tipo de platos mejoran con reposo. Si puedes dejarlos una hora antes de servir, mejor.
- Para otras ideas con bacalao, el bacalao frito es perfecto si buscas algo rápido. Y si te apetece algo más contundente, las migas con bacalao son un clásico que nunca falla.
- Puedes añadir un poco de pimentón al sofrito para darle un toque diferente. O incorporar zanahoria picada si te gusta un punto más dulce.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de cocción: 30-40 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: Aproximadamente 400-480 kcal por ración
Tipo de cocina: Española tradicional
Tipo de comida: Plato principal de cuchara