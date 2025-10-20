Pisto al estilo de Arguiñano: cómo prepararlo de forma fácil y deliciosa

El pisto es una de esas recetas que resumen la esencia de la cocina española: sencilla, sana y llena de sabor. Cada cucharada tiene ese toque casero que recuerda a los guisos de nuestras abuelas. Karlos Arguiñano, con su estilo alegre y natural, siempre ha sabido darle protagonismo a platos como este, que demuestran que la buena cocina no necesita complicaciones, solo buenos ingredientes y cariño.

Este pisto al estilo de Arguiñano es una versión fácil, sabrosa y versátil. Puede servirse como plato principal, acompañamiento o incluso base para otros platos. Lo mejor es que se puede disfrutar caliente, templado o frío, y siempre está delicioso.

Ingredientes

1 berenjena mediana

1 calabacín grande

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

4 tomates maduros (o 400 g de tomate triturado natural)

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra molida al gusto

1 pizca de azúcar (para suavizar la acidez del tomate)

Perejil fresco picado para decorar (opcional)