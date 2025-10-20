Pisto al estilo de Arguiñano: cómo prepararlo de forma fácil y deliciosa
Descubre cómo hacer el pisto al estilo de Arguiñano, una receta fácil, colorida y perfecta para acompañar cualquier plato.
El pisto es una de esas recetas que resumen la esencia de la cocina española: sencilla, sana y llena de sabor. Cada cucharada tiene ese toque casero que recuerda a los guisos de nuestras abuelas. Karlos Arguiñano, con su estilo alegre y natural, siempre ha sabido darle protagonismo a platos como este, que demuestran que la buena cocina no necesita complicaciones, solo buenos ingredientes y cariño.
Este pisto al estilo de Arguiñano es una versión fácil, sabrosa y versátil. Puede servirse como plato principal, acompañamiento o incluso base para otros platos. Lo mejor es que se puede disfrutar caliente, templado o frío, y siempre está delicioso.
Ingredientes
Preparación paso a paso
-
Preparar las verduras:
Lava bien todas las verduras y córtalas en dados pequeños. No te preocupes por la forma exacta: lo importante es que sean trozos parecidos para que se cocinen por igual.
-
Comenzar el sofrito:
En una sartén grande o cazuela, calienta un buen chorro de aceite de oliva. Añade la cebolla y los ajos picados y sofríelos a fuego medio hasta que estén tiernos y dorados. Este paso es la base del sabor.
-
Agregar los pimientos:
Incorpora los pimientos rojo y verde y cocina unos 8 o 10 minutos, removiendo de vez en cuando. Los pimientos le aportan al pisto ese color vibrante y un aroma inconfundible.
-
Incluir el calabacín y la berenjena:
Añade el calabacín y la berenjena en dados. Si ves que el guiso queda seco, pon un poco más de aceite. Cocina unos 10 minutos más, hasta que las verduras estén tiernas.
-
Añadir el tomate:
Agrega el tomate picado o triturado y una pizca de azúcar para corregir la acidez. Cocina a fuego suave durante 15 minutos, hasta que la salsa espese y los sabores se integren. Rectifica de sal y pimienta.
-
Servir y disfrutar:
Sirve el pisto caliente, templado o incluso frío. Acompáñalo con un huevo frito o un trozo de pan, y tendrás un plato completo y delicioso.
Consejos del chef
-
Si lo preparas con tiempo, déjalo reposar: al día siguiente está aún más sabroso.
-
Un toque de vino blanco o una hoja de laurel le dan un aroma espectacular.
-
Es una base perfecta para acompañar bacalao, pollo o arroz blanco.
Información general
-
Tiempo de preparación: 45 minutos
-
Porciones: 4 personas
-
Información nutricional (por ración aprox.):
-
Calorías: 230 kcal
-
Proteínas: 5 g
-
Grasas: 15 g (principalmente saludables del aceite de oliva)
-
Carbohidratos: 18 g
-
Fibra: 6 g
-
-
Tipo de cocina: Española / Mediterránea
-
Tipo de comida: Guarnición o plato principal