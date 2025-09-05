Papa rellena peruana: receta casera fácil y sabrosa

La papa rellena peruana es uno de esos platos que llegan directo al corazón. No solo porque es contundente y deliciosa, sino porque encierra mucha historia. Se cuenta que nació como comida de campaña en tiempos de guerra: los soldados escondían el guiso de carne dentro de una masa de papa cocida para transportarlo sin problemas. Así, lo que empezó como una solución práctica terminó convirtiéndose en un clásico de la cocina criolla que hoy se disfruta en hogares, fondas y hasta en celebraciones familiares.

Ingredientes (6 papas rellenas grandes)

Para la masa:

1,5 kg de patatas blancas o amarillas

1 huevo

1 cucharada de mantequilla (15 g)

Sal, pimienta y un toque de nuez moscada

Para el relleno:

400 g de carne picada de ternera

1 cebolla roja mediana

2 dientes de ajo

2 cdas de pasta de ají panca

2 huevos duros

50 g de aceitunas negras

2 cdas de pasas (opcional)

Sal, pimienta y comino

2 cdas de aceite vegetal

Para el rebozado y la fritura:

2 huevos batidos

150 g de harina de trigo

Aceite suficiente para freír

Preparación paso a paso

Hervir las patatas. Cuécelas con piel hasta que estén tiernas, pélalas y haz un puré liso. Añade la mantequilla, el huevo y condimenta con sal, pimienta y un toque de nuez moscada, así lo hacen en Perú. Deja que enfríe un poco. Preparar el relleno. Sofríe la cebolla y el ajo hasta dorar. Agrega la carne, sazona y añade la pasta de ají panca. Incorpora aceitunas, huevo duro y pasas. Cocina unos minutos más hasta que quede jugoso. Formar las papas. Con las manos enharinadas, toma una porción de puré, aplánala y coloca en el centro una cucharada de relleno. Cierra con cuidado formando un óvalo. Rebozar. Pasa cada papa por harina, luego por huevo batido y nuevamente por harina. Esto las mantiene firmes al freír. Freír. En abundante aceite caliente, fríe hasta que estén doradas. Retira y escurre sobre papel absorbente. Servir. Disfrútalas calientes, con salsa criolla (cebolla, ají y limón) o con un poco de ají amarillo molido.

Calorías aproximadas

Papas (1,5 kg): 1.200 kcal

Carne molida (400 g): 900 kcal

Aceite para sofrito (2 cdas): 240 kcal

Huevos (masa, rebozado y duros): 350 kcal

Harina (150 g): 500 kcal

Aceitunas y pasas: 130 kcal

Mantequilla (15 g): 110 kcal

Aceite absorbido en la fritura (200 ml): 1.800 kcal

Total: ~5.230 kcal por la receta completa.

Si salen 6 papas rellenas grandes, cada una aporta alrededor de 870 kcal.

¿Qué la hace especial?

La papa rellena es un plato que resume la esencia de la cocina peruana: ingenio, sabor y abundancia. Por fuera es crujiente y dorada, por dentro es suave y jugosa, con ese relleno especiado que se mezcla con el puré de papa. No hay dos iguales: cada familia tiene su versión, ya sea con pollo, queso o incluso mariscos.

Lo cierto es que comer una papa rellena es darse un gusto completo. Es un plato que reconforta, que recuerda a la cocina de mamá y que demuestra que con ingredientes simples se pueden crear recetas inolvidables.