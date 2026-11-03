Panellets de mazapán: receta tradicional catalana paso a paso

Aunque la almendra y el azúcar forman un matrimonio eterno en nuestra repostería, el verdadero secreto de estas fechas reside en el tacto de la masa de mazapán recién hecha. En casa, la tradición manda recuperar los sabores de toda la vida, entendiendo que amasar con paciencia marca la diferencia entre un bocado correcto y una auténtica obra maestra de obrador. Si buscas inspiración para ampliar tu repertorio otoñal, resulta muy útil consultar las mejores recetas de panellets caseros, donde el dominio de las proporciones es ley. Lograr la consistencia perfecta a partir de un buen mazapán, receta tradicional simplifica mucho el proceso antes de pasar por el horno, permitiendo incluso aprovechar trucos clásicos como montar ligeramente una panellets con clara de huevo para que la ligazón de la masa sea perfecta.

Ingredientes

500 gramos de almendra molida cruda de textura fina

400 gramos de azúcar glas o azúcar blanco muy fino

1 boniato mediano asado (unos 150 gramos de pulpa limpia) o patata cocida

Ralladura fina de medio limón

1 huevo entero (la clara para integrar o pincelar y la yema para el acabado)

150 gramos de piñones nacionales de buena calidad

Una pizca de esencia de vainilla o unas gotas de anís seco

Cómo hacer panellets de mazapán paso a paso

Asar el boniato entero con su piel en el horno a 190 grados hasta que la carne ceda blanda al pincharla con un tenedor. Dejar templar el tubérculo, retirar la piel con cuidado y machacar la pulpa en un bol hondo hasta conseguir un puré fino sin grumos. Incorporar el azúcar glas y la ralladura de limón al puré, mezclando con energía para que la humedad disuelva ligeramente los cristales. Agregar la almendra molida en varias tandas y amasar con las manos limpias hasta integrar una textura homogénea, compacta y moldeable. Cubrir el recipiente con film transparente y dejar reposar la masa en el frigorífico al menos cuatro horas, o mejor de un día para otro. Formar pequeñas bolas de unos quince gramos, pasarlas brevemente por clara de huevo y rebozarlas con los piñones presionando con suavidad. Colocar las piezas sobre una bandeja forrada, pintar la superficie con yema rebajada y hornear a 210 grados durante ocho minutos exactos hasta dorar.

Trucos para que salga perfecto

Controlar la humedad del boniato determina el éxito absoluto de la masa. Si el tubérculo suelta demasiada agua, te verás obligado a añadir más almendra de la cuenta para corregir la textura, desvirtuando el equilibrio de sabores. Conviene asarlo siempre con piel para concentrar los azúcares naturales y evitar que se encharque.

Otro detalle fundamental de obrador consiste en no saltarse el reposo en frío; ese tiempo permite que la grasa de la almendra se compacte con el azúcar, facilitando el bolear sin que la masa se pegue desesperadamente a las manos durante la manipulación previa al calor del horno.

Variantes de la receta

Aunque la versión clásica coronada con piñones copa todo el protagonismo, la base de mazapán admite interpretaciones infinitas. Puedes dividir la masa en porciones para incorporar cacao puro en polvo, café soluble o trocitos muy finos de fruta confitada.

Otra opción excelente consiste en rebozar las bolas con almendra granillo o sustituir los piñones por mitades de piñones tostados, logrando texturas variadas que enriquecen visualmente cualquier bandeja destinada a las sobremesas de noviembre.

Con qué acompañar panellets de mazapán

Un dulce tan denso y rico en frutos secos exige bebidas que armonicen sin enmascarar su perfil aromático. Una infusión frutal o un buen café pueden ser las mejores alternativas.

Cómo conservar panellets de mazapán

Aleja los dulces del aire libre si deseas mantener intacta su ternura interior durante varios días. Guárdalos en recipiente hermético de cristal. Conviene evitar la nevera por completo, ya que el frío directo reseca la almendra y arruina la textura melosa característica de un buen mazapán artesano.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 1 hora y 20 minutos en total (incluyendo horneado y reposo)

Porciones: 30 a 35 unidades según el tamaño que decidas darles

Tipo de cocina: Tradicional catalana / Repostería estacional

Tipo de comida: Postre / Merienda de otoño

Información nutricional: Alrededor de 430 kcal por cada 100 gramos (unas 65-80 kcal por pieza individual debido a la alta densidad de la almendra y los azúcares).