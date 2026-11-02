Panellets de avellana: receta casera fácil y llena de sabor

Cuando el otoño se instala definitivamente en las calles y el olor a castañas asadas impregna las esquinas, las cocinas mediterráneas recuperan una de sus tradiciones más entrañables. Preparar dulces caseros en estas fechas conecta con una memoria colectiva muy profunda, especialmente cuando se buscan recetas para el Día de Todos los Santos que huyan de lo industrial. Dentro del repertorio clásico de los panellets, la variedad de avellana ocupa un lugar privilegiado gracias al carácter rústico y terroso que aporta este fruto seco cuando se tuesta ligeramente bajo el calor del horno.

Trabajar la masa de almendra requiere paciencia y tacto para conseguir que el mazapán quede fino sin apelmazarse. Incorporar trocitos de avellana crujiente por fuera y coronar cada pieza con una entera garantiza un contraste de texturas fabuloso que entusiasma a los amantes de la repostería tradicional.

Ingredientes

250 g de harina de almendra cruda molida

200 g de azúcar glas

1 clara de huevo (tamaño mediano)

Ralladura fina de media piel de limón

80 g de avellanas tostadas enteras

1 yema de huevo batida con unas gotas de agua para pincelar

Cómo hacer panellets de avellana paso a paso

Preparar la base: Mezcla en un cuenco amplio la harina de almendra con el azúcar glas y la ralladura de limón. Remueve bien para eliminar cualquier grumo compacto. Ligar la masa: Añade la clara de huevo y amasa con las manos limpias hasta lograr una textura homogénea, firme y manejable que no se adhiera a los dedos. Dejar reposar: Envuelve la masa resultante en plástico de cocina y guárdala en el frigorífico un par de horas como mínimo para que adquiera consistencia. Formar las piezas: Pesa porciones de unos 15 gramos, haz pequeñas bolas con las palmas y rebózalas ligeramente con trocitos de avellana picada presionando con suavidad. Colocar la coronación: Pon cada bolita sobre la bandeja de horno forrada con papel sulfurizado e incrusta una avellana entera y tostada justo en el centro de la cúspide. Hornear: Pincela la superficie con la yema de huevo y hornea a 210 °C durante unos 8 o 10 minutos hasta que veas los bordes dorados.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que la avellana superior no se amargue ni se queme radica en vigilar los últimos minutos de cocción de cerca. Si notas que el horno calienta demasiado por arriba, baja un punto la potencia o retira la bandeja en cuanto el mazapán adquiera un tono tostado suave. Deja que enfríen por completo sobre la misma bandeja sin tocarlos al sacarlos del calor, ya que recién horneados están muy fríos y frágiles.

Variantes de la receta

Si disfrutas experimentando con los sabores clásicos puedes añadir una cucharada de crema de avellanas casera dentro de la masa para intensificar el perfil de frutos secos. Asimismo, si prefieres diversificar la bandeja de dulces sin complicarte demasiado, resulta muy sencillo adaptar la misma base de mazapán para preparar unos deliciosos panellets de chocolate sustituyendo parte de la almendra por cacao puro en polvo.

Con qué acompañar los panellets de avellana

Un buen trago de vino dulce natural o una copa de cava brut bien frío potencian los matices tostados de la avellana y equilibran perfectamente el dulzor del mazapán en cualquier sobremesa otoñal.

Cómo conservar los panellets

Guárdalos en una lata hermética intercalando papeles de horno entre las distintas capas para evitar que se peguen. Se conservan en perfecto estado durante cuatro o cinco días a temperatura ambiente si la estancia es fresca y seca.

Información nutricional

Calorías totales del lote: 2.240 kcal en total (aproximadamente 112 kcal por unidad)

Hidratos de carbono: 12 g por pieza

Grasas: 7 g por pieza

Proteínas: 3 g por pieza

Tiempo de preparación: 35 minutos (más 2 horas de reposo)

Porciones: 20 unidades

Tipo de cocina: Catalana / Tradicional

Tipo de comida: Postre / Dulce de obrador