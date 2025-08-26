Nadie lo hacía así hasta ahora: el truco definitivo para hacer croquetas perfectas en freidora de aire

El inminente auge de la freidora de aire marcó el camino hacia una transformación en los métodos de cocción caseros. Este electrodoméstico permite preparar alimentos con menos aceite y dentro de su interminable lista de recetas posibles, hay una que a los españoles les toca el corazón: las croquetas. Y con freidora de aire se pueden hacer unas croquetas perfectas.

Pero no todo es tan fácil, ya que siempre surgen dificultades a la hora de armar las caprichosas croquetas. Alcanzar el equilibrio entre un interior cremoso y una capa exterior crujiente no siempre es fácil, menos en una freidora de aire. La técnica adecuada depende de varios factores, y conocerlos es esencial para lograr croquetas perfectas.

¿Cuál es el truco para hacer croquetas perfectas en freidora de aire?

Para comenzar con esta serie de trucos, primero va la recomendación para quienes quieren freír sus croquetas caseras recién hechas. Este tipo de croqueta es el más sensible durante la cocción. Para conseguir unas croquetas perfectas con este método, conviene seguir un protocolo claro:

Modelo de freidora de aire: no todos los aparatos calientan de la misma manera. Las temperaturas y tiempos varían según la marca y el diseño.

Tamaño de las croquetas: una croqueta grande necesita más tiempo que una pequeña. Ajustar el tiempo de cocción es esencial.

Cantidad: no se deben apilar ni colocar unas sobre otras. Es importante dejar espacio entre ellas para que circule bien el aire caliente.