Cocina

Nadie lo hacía así hasta ahora: el truco definitivo para hacer croquetas perfectas en freidora de aire

Croquetas perfectas, Freidora de Aire, Cocina
Croquetas en freidora de aire. Foto: ilustración propia.

El truco con la freidora de aire que los nutricionistas recomiendan

Soy chef y tengo una freidora de aire en casa: estas son las 6 recetas que repito

Esto recomiendan los expertos para dejar la freidora de aire como nueva

El inminente auge de la freidora de aire marcó el camino hacia una transformación en los métodos de cocción caseros. Este electrodoméstico permite preparar alimentos con menos aceite y dentro de su interminable lista de recetas posibles, hay una que a los españoles les toca el corazón: las croquetas. Y con freidora de aire se pueden hacer unas croquetas perfectas.

Pero no todo es tan fácil, ya que siempre surgen dificultades a la hora de armar las caprichosas croquetas. Alcanzar el equilibrio entre un interior cremoso y una capa exterior crujiente no siempre es fácil, menos en una freidora de aire. La técnica adecuada depende de varios factores, y conocerlos es esencial para lograr croquetas perfectas.

¿Cuál es el truco para hacer croquetas perfectas en freidora de aire?

Para comenzar con esta serie de trucos, primero va la recomendación para quienes quieren freír sus croquetas caseras recién hechas. Este tipo de croqueta es el más sensible durante la cocción. Para conseguir unas croquetas perfectas con este método, conviene seguir un protocolo claro:

  • Modelo de freidora de aire: no todos los aparatos calientan de la misma manera. Las temperaturas y tiempos varían según la marca y el diseño.
  • Tamaño de las croquetas: una croqueta grande necesita más tiempo que una pequeña. Ajustar el tiempo de cocción es esencial.
  • Cantidad: no se deben apilar ni colocar unas sobre otras. Es importante dejar espacio entre ellas para que circule bien el aire caliente.
  • >
    Consejos finales para conseguir unas croquetas perfectas
    • Empanado doble: rebozar dos veces con huevo y pan rallado o copos de maíz mejora la integridad de la croqueta durante la cocción.
    • Evitar el exceso de aceite: aunque es necesario usar algo de grasa, un exceso puede afectar la textura.
    • No abrir la freidora constantemente: hacerlo reduce la temperatura y altera la cocción.

    • Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas