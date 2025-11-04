Mousse de aceituna negra sobre bizcocho de parmesano
¿Estás buscando una receta con la que lucirte ante tus invitados? Mira esta mousse de aceituna negra sobre bizcocho de parmesano.
La mousse de aceituna negra sobre bizcocho de parmesano es una receta con alma mediterránea, elegante y llena de sabor. Aunque su presentación resulta sofisticada, su preparación es más sencilla de lo que parece. La combinación del sabor intenso de la aceituna con el punto salado y esponjoso del parmesano da lugar a un entrante diferente, perfecto para una comida especial o para sorprender con un aperitivo creativo. Cada bocado es un equilibrio entre suavidad, contraste y aroma.
Ingredientes principales
Para la mousse de aceituna negra:
Para el bizcocho de parmesano:
- 3 huevos
- 80 g de harina de trigo
- 50 g de queso parmesano rallado
- ½ sobre de levadura química
- 60 ml de aceite de oliva suave
- 60 ml de leche
- Sal y una pizca de nuez moscada
Para decorar:
- Hojas de albahaca o brotes frescos
- Láminas finas de aceituna o virutas de parmesano
El toque especial: servir la mousse fría sobre el bizcocho templado. El contraste entre la cremosidad y el toque crujiente del parmesano convierte este plato en una pequeña joya gastronómica.
Preparación paso a paso
- Preparar la mousse. Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante unos minutos. Mientras tanto, tritura las aceitunas negras junto con el queso crema, la nata y un chorrito de aceite hasta lograr una mezcla fina. Calienta dos cucharadas de esa mezcla en un cazo, añade la gelatina escurrida y remueve hasta disolverla. Incorpora el resto del puré y mezcla bien. Ajusta de sal y pimienta, y guarda en la nevera al menos 2 horas para que tome cuerpo.
- Preparar el bizcocho de parmesano. Precalienta el horno a 180 °C. En un bol, bate los huevos con la leche y el aceite. Añade la harina tamizada con la levadura, un poco de sal y la nuez moscada. Agrega el parmesano rallado y mezcla hasta obtener una masa lisa y espesa.
- Hornear. Vierte la mezcla en un molde rectangular forrado con papel vegetal y hornea durante unos 20 minutos, hasta que el bizcocho esté dorado y al pincharlo el palillo salga limpio. Deja templar sobre una rejilla.
- Montaje. Corta el bizcocho en pequeños cuadrados o rectángulos y coloca una porción de mousse sobre cada uno con ayuda de una manga pastelera o una cucharita. Decora con una hoja de albahaca, unas virutas de parmesano o una rodaja de aceituna.
- Presentación. Puedes servirlo como aperitivo en bandeja o como entrante individual, colocando una base de bizcocho en una copa o vasito y cubriéndola con la mousse.
Consejos del chef
- Si te gusta un sabor más intenso, añade unas gotas de jugo de limón o un poco de tapenade a la mezcla.
- Montar ligeramente la nata antes de incorporarla dará una textura más aireada a la mousse.
- El bizcocho puede prepararse el día anterior y conservarse tapado para mantener su humedad.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 45 minutos (más 2 horas de reposo en frío).
Porciones: 6 personas.
Información nutricional (aproximada): 310 calorías por ración (unas 1.860 kcal en total). Rica en calcio, proteínas y grasas saludables del aceite de oliva.
Tipo de cocina: Mediterránea / Creativa.
Tipo de comida: Entrante o aperitivo gourmet.
Un bocado con alma mediterránea
El toque salado del queso, el perfume del aceite de oliva y la intensidad de las aceitunas negras hacen de este bocado una pequeña explosión de sabor. Perfecto para abrir una comida especial o acompañar una copa de vino blanco frío, es una receta que conquista tanto por el paladar como por la vista.