La mousse de aceituna negra sobre bizcocho de parmesano es una receta con alma mediterránea, elegante y llena de sabor. Aunque su presentación resulta sofisticada, su preparación es más sencilla de lo que parece. La combinación del sabor intenso de la aceituna con el punto salado y esponjoso del parmesano da lugar a un entrante diferente, perfecto para una comida especial o para sorprender con un aperitivo creativo. Cada bocado es un equilibrio entre suavidad, contraste y aroma.

Ingredientes principales

Para la mousse de aceituna negra:

150 g de aceitunas negras sin hueso

100 ml de nata para montar (mínimo 35 % de grasa)

2 hojas de gelatina neutra

1 cucharada de queso crema

Pimienta negra molida

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Para el bizcocho de parmesano:

3 huevos

80 g de harina de trigo

50 g de queso parmesano rallado

½ sobre de levadura química

60 ml de aceite de oliva suave

60 ml de leche

Sal y una pizca de nuez moscada

Para decorar:

Hojas de albahaca o brotes frescos

Láminas finas de aceituna o virutas de parmesano

El toque especial: servir la mousse fría sobre el bizcocho templado. El contraste entre la cremosidad y el toque crujiente del parmesano convierte este plato en una pequeña joya gastronómica.

Preparación paso a paso

Preparar la mousse. Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante unos minutos. Mientras tanto, tritura las aceitunas negras junto con el queso crema, la nata y un chorrito de aceite hasta lograr una mezcla fina. Calienta dos cucharadas de esa mezcla en un cazo, añade la gelatina escurrida y remueve hasta disolverla. Incorpora el resto del puré y mezcla bien. Ajusta de sal y pimienta, y guarda en la nevera al menos 2 horas para que tome cuerpo. Preparar el bizcocho de parmesano. Precalienta el horno a 180 °C. En un bol, bate los huevos con la leche y el aceite. Añade la harina tamizada con la levadura, un poco de sal y la nuez moscada. Agrega el parmesano rallado y mezcla hasta obtener una masa lisa y espesa. Hornear. Vierte la mezcla en un molde rectangular forrado con papel vegetal y hornea durante unos 20 minutos, hasta que el bizcocho esté dorado y al pincharlo el palillo salga limpio. Deja templar sobre una rejilla. Montaje. Corta el bizcocho en pequeños cuadrados o rectángulos y coloca una porción de mousse sobre cada uno con ayuda de una manga pastelera o una cucharita. Decora con una hoja de albahaca, unas virutas de parmesano o una rodaja de aceituna. Presentación. Puedes servirlo como aperitivo en bandeja o como entrante individual, colocando una base de bizcocho en una copa o vasito y cubriéndola con la mousse.

Consejos del chef

Si te gusta un sabor más intenso, añade unas gotas de jugo de limón o un poco de tapenade a la mezcla.

Montar ligeramente la nata antes de incorporarla dará una textura más aireada a la mousse.

antes de incorporarla dará una textura más aireada a la mousse. El bizcocho puede prepararse el día anterior y conservarse tapado para mantener su humedad.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos (más 2 horas de reposo en frío).

Porciones: 6 personas.

Información nutricional (aproximada): 310 calorías por ración (unas 1.860 kcal en total). Rica en calcio, proteínas y grasas saludables del aceite de oliva.

Tipo de cocina: Mediterránea / Creativa.

Tipo de comida: Entrante o aperitivo gourmet.

Un bocado con alma mediterránea

El toque salado del queso, el perfume del aceite de oliva y la intensidad de las aceitunas negras hacen de este bocado una pequeña explosión de sabor. Perfecto para abrir una comida especial o acompañar una copa de vino blanco frío, es una receta que conquista tanto por el paladar como por la vista.