Milhojas de patata violeta

Una de las recetas con patatas deliciosas y diferentes en la cocina, sin lugar a dudas es la milhojas de patatas violeta. El origen de la patata violeta, vitelotte noire, patata azul o trufa china, proviene de Perú y Bolivia. Sin embargo, es en Francia donde actualmente se encuentra el mayor cultivo de este característico tipo de patatas. En la cocina, las patatas violetas pueden usarse de miles de maneras, tal y como es usada la típica patata blanca.

Realmente la patata violeta y la patata blanca no cuentan con muchas diferencias, no obstante, esta característica patata se destaca por su textura un tanto más mantecosa y llena de suavidad. Asimismo, la patata violeta supera a la patata blanca en cuanto a sus propiedades nutricionales, ya que es rica en antioxidantes y vitaminas, como lo es el grupo de las B3, B6, B9 y C, y en minerales, como por ejemplo, hierro, magnesio, potasio y fósforo.

Ingredientes: