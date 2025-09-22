Merluza rebozada al estilo de Arguiñano: receta casera crujiente

Hay platos que nos transportan directamente a la cocina de casa, a esos sabores que nunca fallan. La merluza rebozada es uno de ellos. Crujiente por fuera, tierna y jugosa por dentro, es de esas recetas que gustan a todos, desde los más pequeños hasta los mayores. Y lo mejor: no tiene complicación alguna.

Karlos Arguiñano suele preparar este plato en su programa con esa naturalidad que lo caracteriza, demostrando que con ingredientes sencillos se pueden lograr resultados de primera. Vamos a preparar juntos una merluza rebozada casera, fácil y con todo el sabor de siempre.

Ingredientes (para 4 personas)

800 g de lomos de merluza (fresca o bien descongelada)

2 huevos grandes

100 g de harina de trigo

Sal y pimienta al gusto

300 ml de aceite de oliva suave (para freír)

1 limón en rodajas (para acompañar)

Perejil fresco picado

Cómo hacerla paso a paso

Preparar el pescado.

Empieza limpiando bien los lomos de merluza. Retira las espinas que puedan quedar y corta en trozos medianos, de unos 100 gramos cada uno. Sécalos con papel de cocina y añade un poco de sal y pimienta. Listo para rebozar.

Prepara tres platos: en el primero, la harina; en el segundo, los huevos batidos con una pizca de sal; y deja un tercero vacío para ir colocando los trozos ya enharinados. Rebozado perfecto.

Pasa cada pieza de merluza por la harina, sacudiendo el exceso, y después por el huevo. Este doble paso es lo que le dará ese dorado crujiente que tanto apetece. Freír en tandas.

Calienta abundante aceite en una sartén grande. Cuando esté caliente pero sin humear, fríe los trozos de merluza poco a poco, unos 3 minutos por cada lado, hasta que queden dorados. Escurrir bien.

Coloca el pescado sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Así el rebozado queda crujiente en lugar de grasiento. Servir al momento.

Acompaña con rodajas de limón y un poco de perejil fresco picado. Nada más necesitas para disfrutarlo.

Trucos que marcan la diferencia

Si quieres un rebozado más firme, después del huevo puedes pasarlo por pan rallado .

. Evita freír demasiadas piezas de golpe: así el aceite mantiene la temperatura y el rebozado queda perfecto.

así el aceite mantiene la temperatura y el rebozado queda perfecto. Acompáñalo con una ensalada fresca o unas patatas cocidas: tendrás un plato completo y equilibrado.

Calorías aproximadas de la receta

Merluza (800 g): 560 kcal

Huevos (2 uds): 150 kcal

Harina (100 g): 340 kcal

Aceite de oliva (absorción estimada 60 ml): 540 kcal

Limón, perejil y condimentos: 20 kcal

Total receta completa: 1610 kcal aprox.

Por ración (4): unas 400 kcal.

Un clásico que nunca defrauda

La merluza rebozada al estilo de Arguiñano es una de esas recetas que siempre tienen éxito. Su secreto está en la sencillez: ingredientes básicos, un buen rebozado y aceite en su punto justo. El resultado es un pescado sabroso, que recuerda la cocina vasca, con una textura que invita a repetir.

Además de ser un plato económico, la merluza es rica en proteínas y baja en grasa, lo que la convierte en una opción saludable dentro de una dieta variada. Con un acompañamiento ligero, como una ensalada o verduras al vapor, tendrás un menú casero de diez.