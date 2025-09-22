Merluza rebozada al estilo de Arguiñano: receta casera crujiente
Aprende a cocinar merluza rebozada al estilo de Arguiñano con esta receta casera crujiente y llena de sabor.
Merluza a la plancha
Merluza al microondas
Merluza a la donostiarra
Hay platos que nos transportan directamente a la cocina de casa, a esos sabores que nunca fallan. La merluza rebozada es uno de ellos. Crujiente por fuera, tierna y jugosa por dentro, es de esas recetas que gustan a todos, desde los más pequeños hasta los mayores. Y lo mejor: no tiene complicación alguna.
Karlos Arguiñano suele preparar este plato en su programa con esa naturalidad que lo caracteriza, demostrando que con ingredientes sencillos se pueden lograr resultados de primera. Vamos a preparar juntos una merluza rebozada casera, fácil y con todo el sabor de siempre.
Ingredientes (para 4 personas)
Cómo hacerla paso a paso
- Preparar el pescado.
Empieza limpiando bien los lomos de merluza. Retira las espinas que puedan quedar y corta en trozos medianos, de unos 100 gramos cada uno. Sécalos con papel de cocina y añade un poco de sal y pimienta.
- Listo para rebozar.
Prepara tres platos: en el primero, la harina; en el segundo, los huevos batidos con una pizca de sal; y deja un tercero vacío para ir colocando los trozos ya enharinados.
- Rebozado perfecto.
Pasa cada pieza de merluza por la harina, sacudiendo el exceso, y después por el huevo. Este doble paso es lo que le dará ese dorado crujiente que tanto apetece.
- Freír en tandas.
Calienta abundante aceite en una sartén grande. Cuando esté caliente pero sin humear, fríe los trozos de merluza poco a poco, unos 3 minutos por cada lado, hasta que queden dorados.
- Escurrir bien.
Coloca el pescado sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Así el rebozado queda crujiente en lugar de grasiento.
- Servir al momento.
Acompaña con rodajas de limón y un poco de perejil fresco picado. Nada más necesitas para disfrutarlo.
Trucos que marcan la diferencia
- Si quieres un rebozado más firme, después del huevo puedes pasarlo por pan rallado.
- Evita freír demasiadas piezas de golpe: así el aceite mantiene la temperatura y el rebozado queda perfecto.
- Acompáñalo con una ensalada fresca o unas patatas cocidas: tendrás un plato completo y equilibrado.
Calorías aproximadas de la receta
Merluza (800 g): 560 kcal
Huevos (2 uds): 150 kcal
Harina (100 g): 340 kcal
Aceite de oliva (absorción estimada 60 ml): 540 kcal
Limón, perejil y condimentos: 20 kcal
Total receta completa: 1610 kcal aprox.
Por ración (4): unas 400 kcal.
Un clásico que nunca defrauda
La merluza rebozada al estilo de Arguiñano es una de esas recetas que siempre tienen éxito. Su secreto está en la sencillez: ingredientes básicos, un buen rebozado y aceite en su punto justo. El resultado es un pescado sabroso, que recuerda la cocina vasca, con una textura que invita a repetir.
Además de ser un plato económico, la merluza es rica en proteínas y baja en grasa, lo que la convierte en una opción saludable dentro de una dieta variada. Con un acompañamiento ligero, como una ensalada o verduras al vapor, tendrás un menú casero de diez.