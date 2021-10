La merluza guisada a la portuguesa es el pescado que se acompaña de una salsa de tomate espesa y natural. Se puede hacer con cualquier tipo de pescado (si es blanco el sabor queda más suave) y, por supuesto, con bacalao, que es el rey de la cocina portuguesa. Este plato es muy sencillo de elaborar y es bastante rápido, por lo que para cuando no sobra tiempo es perfecto, y seguro que a los pequeños de la casa les gusta. Aunque podemos usar para esta receta unas buenas rodajas o lomos de merluza congelada, siempre lo ideal es usar el pescado fresco. Su sabor y tersura merecen la pena y destacarán en el plato.

La merluza es ideal para este tipo de guisos porque no tiene casi espinas, su sabor casa muy bien con cualquier salsa y si se usan filetes gruesos, se mantiene entera (claro, igual no hay que sobrecocerla). A los niños suele gustarles mucho precisamente porque su sabor no es tan intenso. Es un plato muy completo que se acompaña de patatas y arroz, si se desea.

Ingredientes: