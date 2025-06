Es un manjar en Extremadura pero nadie lo conoce en el resto de España: puede ser el precursor del gazpacho

Nadie lo conoce en el resto de España, es un manjar en Extremadura que puede ser el precursor de la sopa fría más famosa del mundo, el gazpacho. Por lo que, quizás tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Tocará ver qué es lo que acaba pasando en estos días en los que la comida cobra un protagonismo excepcional.

El gazpacho es una de las sopas frías de referencia, pero cuidado, porque puede acabar siendo lo que nos marcarán en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo claves. Es momento de aprovechar una receta tradicional que puede ser espectacular en todos los sentidos.

Este es el manjar de Extremadura que casi nadie conoce parecido al gazpacho

Ingredientes:

4 tomates grandes.

1 pimiento rojo.

1 pimiento verde.

3 dientes de ajo.

75 gr. de pan del día anterior.

Otros 50 gr. de pan, pero en este caso, solo miga.

50 ml. de aceite de oliva virgen extra.

2 cucharadas de vinagre de vino.

3 huevos cocidos.

1 pepino.

1 cebolla.

1 pizca de sal (a gusto del consumidor).