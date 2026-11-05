José Andrés desvela su receta de la mejor tortilla del mundo: «Solo lleva un huevo, mayonesa y un minuto de microondas»

Cuando uno de los chefs más reconocidos del mundo asegura haber dado con «la mejor tortilla de la historia de la humanidad», es difícil no sentir curiosidad. Y más aún cuando la receta de José Andrés rompe todos los esquemas: no lleva sartén, solo necesita un huevo, una cucharada de mayonesa y el microondas. El truco se ha hecho viral en las redes, y el cocinero Carlos de la Calle, conocido como @solteroenlacocina, ha querido comprobar si el chef tenía razón.

La tortilla de microondas de José Andrés

El chef asturiano, conocido en todo el mundo por sus restaurantes en Estados Unidos y por su labor humanitaria con World Central Kitchen, compartió esta receta primero en un vídeo de TikTok y después la explicó en el popular podcast del estadounidense Joe Rogan. Allí la presentó con todo el entusiasmo: según él, es la tortilla más cremosa y esponjosa que se puede hacer.

El secreto está en el ingrediente que más sorprende: la mayonesa. Como explicó el propio José Andrés, se trata de juntar «huevo con huevo y huevo con aceite», porque la mayonesa es una emulsión de huevo y aceite. Al batirla con el huevo, la mezcla incorpora aire y la tortilla queda mucho más esponjosa que una francesa normal.

Ingredientes de la tortilla de José Andrés

1 huevo (o 2, si son pequeños)

1 cucharada generosa de mayonesa

Un poco de mantequilla o aceite de oliva para engrasar el recipiente

Cómo hacer la tortilla de José Andrés en el microondas paso a paso

Bate el huevo con la mayonesa. Casca el huevo en un cuenco apto para microondas, añade la cucharada de mayonesa y bate con energía hasta que la mezcla quede homogénea y cremosa. Engrasa el recipiente. Unta el cuenco con un poco de mantequilla o aceite para que la tortilla no se pegue. Elige bien el cuenco. Es mejor que sea pequeño y no demasiado ancho, para que la tortilla tenga grosor y se haga de forma uniforme. Al microondas. Cocina la mezcla durante alrededor de un minuto a máxima potencia. El tiempo puede variar según la potencia de cada aparato, así que conviene vigilarla y añadir unos segundos más si el centro sigue líquido. Sirve. Desmolda con cuidado, porque sale muy caliente, y sírvela al momento. No hace falta añadir sal, ya que la mayonesa ya la lleva.

La prueba de @solteroenlacocina: «Tiene razón, está buenísima»

Carlos de la Calle decidió poner a prueba la receta en un vídeo y dio un consejo clave por su experiencia con el microondas: el tamaño del cuenco. «El microondas cuece desde fuera hacia dentro, lo último que se hace es el centro», explica. Si el recipiente es demasiado grande, la tortilla queda muy fina, se hace mucho por los bordes y poco por el centro. Por eso eligió un cuenco pequeño y usó dos huevos, porque los suyos eran pequeños.

Tras un minuto en el microondas, el resultado le convenció. Aunque se le olvidó engrasar el cuenco, la tortilla no se pegó y salió con un buen grosor. Su veredicto, al probarla, fue rotundo: «José Andrés, te voy a decir una cosa: tiene razón, está buenísima». Y añadió, mostrándola a cámara: «Mirad qué buena y qué jugosita está».

Trucos para que la tortilla salga perfecta

La potencia del microondas es lo que más influye en el resultado. Lo ideal es empezar con unos 45 segundos o un minuto y comprobar el punto: la tortilla debe estar cuajada pero jugosa. Si se pasa de tiempo, quedará gomosa. Si quieres darle más sabor, puedes añadir a la mezcla un poco de queso rallado, jamón, cebollino o pimienta antes de meterla en el microondas.

No todo el mundo está de acuerdo con el chef, eso sí. Algunos de quienes la han probado consideran que es una opción rápida y práctica más que «la mejor tortilla del mundo», y otros advierten de que se nota el sabor a mayonesa. Pero lo que nadie le discute a José Andrés es que se trata de una de las formas más fáciles y limpias de hacer una tortilla en apenas un minuto y sin manchar la sartén.