Huevos de Halloween con ojos: receta fácil y terrorífica

Preparar un entrante divertido que asuste a los invitados y además resulte delicioso no es tarea fácil. Entre los clásicos de octubre, los huevos decorados simulan globos oculares flotantes con una eficacia visual imbatible. Olvídate de pasar horas en la cocina o de dominar técnicas complejas de repostería; este plato triunfa porque une la textura suave del huevo cocido con un relleno sabroso y una estética tan grotesca como apetitosa.

Cómo hacer huevos rellenos con ojos para Halloween

Hierve los huevos en agua con un chorrito de vinagre durante diez minutos exactos; así evitas que la cáscara se pegue. Pásalos directos a un bol con agua helada para cortar la cocción y pelarlos sin rabietas. Una vez limpios y fríos, córtalos a lo largo con un cuchillo afilado y separa las yemas a un cuenco.

Machaca las yemas con un tenedor hasta convertirlas en polvo. Añade mayonesa, mostaza, sal y pimienta, mezclando con energía hasta lograr una pasta untuosa.

Rellena las claras alisando la superficie para que sirva de asiento a la pupila.

Cómo decorar los huevos para conseguir un efecto terrorífico

Aquí reside la magia visual del plato. Corta rodajas de aceituna negra y coloca una en el centro de cada yema. Moja la punta de un palillo en kétchup y traza líneas temblorosas que nazcan de la aceituna y serpenteen por la clara.

Si te atreves, tiñe la mayonesa con colorante verde para lograr una mirada extraterrestre. Un toque de pimentón alrededor del plato remata la escena.

Qué rellenos utilizar para los huevos de Halloween

La yema con mayonesa es un clásico, pero admite variantes. Añade atún escurrido, un toque de sriracha si te va el picante, o aguacate con limón para una base verde zombi.

Las anchoas picadas o el salmón ahumado también elevan el perfil gastronómico del aperitivo sin alterar la estética del ojo.

Cómo preparar y conservar los huevos de Halloween

Puedes cocer los huevos y preparar la crema con antelación, guardando todo por separado en la nevera. Eso sí, monta y decora con el kétchup en el último momento para evitar que la humedad arruine la clara.

Consérvalos en frío hasta servir. Al llevar mayonesa, no deben pasar más de dos horas a temperatura ambiente. Con esto, el éxito está asegurado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos de cocción y montaje

Porciones: 6 a 8 comensales (12 mitades)

Información nutricional: Unas 145 kcal por ración doble (aprox. 1.160 kcal en total)

Tipo de cocina: Cocina fría y festiva

Tipo de comida: Entrante o picoteo salado