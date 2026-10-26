Hojaldre con calabaza: receta fácil y crujiente

Combinar la textura aérea y crujiente de una buena masa de hojaldre con la dulzura untuosa de la calabaza asada es uno de esos pequeños placeres otoñales que reconcilian con la cocina casera. Cuando llega la temporada de bajas temperaturas, este tipo de elaboraciones saladas salvan cualquier cena improvisada sin exigir horas de pie frente a los fogones.

Ingredientes para preparar hojaldre con calabaza

Una lámina rectangular de hojaldre refrigerado

400 gramos de pulpa de calabaza limpia

Una cebolla grande

100 gramos de queso de cabra en rulo o queso feta desmigado

1 huevo batido para pintar la superficie

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Una pizca de nuez moscada recién rallada, tomillo fresco picado, sal fina y pimienta negra completan el conjunto.

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Cómo hacer hojaldre con calabaza paso a paso

El proceso arranca extendiendo la plancha de hojaldre sobre su propio papel de hornear directamente en la bandeja del horno. Con la ayuda de un cuchillo afilado, marca un borde perimetral de un centímetro sin llegar a cortar la masa por completo; ese pequeño surco permitirá que los bordes suban con fuerza durante el horneado, creando un marco crujiente. Pincha el interior de la base con un tenedor para evitar que se infle en exceso mientras se cocina el relleno. Distribuye la calabaza ya preparada sobre la zona central pinchada, dejando libre el marco marcado. Reparte el queso desmigado por encima de la verdura de manera uniforme y salpica con las hierbas frescas. Dobla ligeramente los bordes hacia dentro si deseas un acabado rústico o déjalos desplegados para que abran en mil hojas doradas. Pincela el hojaldre visto con el huevo batido para garantizar un brillo dorado irresistible al salir del calor.

Cómo preparar la calabaza para el relleno de hojaldre

En un poco de aceite de oliva sofríe la cebolla cortada en tiras. Agrega la calabaza en dados, sal, pimienta y nuez moscada, continúa rehogando. Escurre bien la mezcla sobre un colador si notas que desprende líquido antes de colocarla sobre la masa cruda; un relleno seco es la garantía absoluta de que la base no se ablandará de forma indeseada.

Cuánto tiempo hay que hornear el hojaldre con calabaza

El horno debe precalentarse previamente a 200 °C con calor arriba y abajo, asegurando que la temperatura sea alta desde el primer segundo para activar el hojaldrado. Introduce la bandeja en la zona media-baja del electrodoméstico para que el calor golpee con fuerza la base de la masa.

El tiempo de cocción oscila habitualmente entre los 20 y los 25 minutos. Sabrás que está listo cuando el hojaldre haya triplicado su volumen en los bordes, mostrando un tono dorado tostado intenso, y el queso de la superficie se haya fundido creando una costra ligeramente dorada.

Evita abrir la puerta del horno durante los primeros quince minutos para no interrumpir el proceso de desarrollo de las capas de mantequilla.

Cómo conseguir un hojaldre crujiente y dorado

La textura final depende tanto de la temperatura como del manejo de la masa. Trabaja siempre con el hojaldre directamente salido de la nevera; si la mantequilla interior se derrienta antes de entrar en contacto con el calor del horno, las capas se fusionarán y el resultado final quedará correoso y plano.

Deja templar el pastel sobre una rejilla metálica antes de cortarlo con un cuchillo de sierra; de este modo, el vapor residual se disipará y el hojaldre mantendrá ese característico crujido perfecto en cada bocado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos (incluyendo el horneado)

Porciones: 4 a 6 raciones generosas

Información nutricional: Unas 320 kcal por porción (aprox. 1.600 kcal en la receta completa)

Tipo de cocina: Repostería salada / Cocina de temporada

Tipo de comida: Aperitivo / Comida principal ligera