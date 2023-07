La hamburguesa de coliflor y picadillo de ternera es una propuesta saludable y nutritiva. El origen de este plato es alemán. Se sabe que data de principios del siglo XIX, cuando los trabajadores fabriles de Hamburgo colocaban carne cocida entre dos panes para hacer un alimento fácil de trasportar. No obstante, fue en Estados Unidos de Norteamérica donde se dio la forma definitiva a la preparación, con la creación del pan redondo para meter la carne cocida. Después, el relleno se fue complementando son verduras y salsas. Hoy, no existe país donde no se pueda disfrutar de este nutritivo exponente de la comida rápida.

Esta receta para hacer la hamburguesa de coliflor y picadillo de ternera se puede elaborar en el microondas. Esta preparación resulta muy práctica para quienes disponen de poco tiempo. La coliflor se cocina en el microondas durante 5 minutos y el resto consiste en mezclar los demás ingredientes para hacer las hamburguesas.

La coliflor es un alimento muy saludable por su alto contenido en antioxidantes y fitonutrientes. Esta planta pertenece a la familia de las coles y su ingesta frecuente ayuda a prevenir el desarrollo de células precancerosas en el intestino. Igualmente, contribuye a oxigenar las células del organismo, evitando su envejecimiento. ¿Te interesa conocer cómo cocinar este alimento?… ¡Lee lo que sigue!

Ingredientes:

200 gramos de coliflor

100 gramos de queso mozzarella rayado

200 gramos carne de ternera picada

4 huevos

Aderezo para hamburguesas

Sal y pimienta

Cómo preparar la hamburguesa de coliflor y picadillo de ternera:

Cortar la coliflor en dados pequeños y colocar en un bol. Cubrir con papel film y cocinar en el microondas durante cinco minutos. Retirar la coliflor del horno e incorporar el resto de los ingredientes en el mismo bol. Mezclar muy bien todos los ingredientes y salpimentar. Dividir la mezcla en varias porciones del tamaño deseado. Formar bolas con cada porción de mezcla y aplanar para hacer las hamburguesas. Colocar las hamburguesas en una bandeja para hornear cubierta con papel vegetal. Precalentar el horno a 200 grados centígrados y hornear las hamburguesas durante 15 minutos o hasta que estén cocidas. Sacar del horno y acomodar cada hamburguesa sobre una base de pan redondo. Colocar aderezo sobre la hamburguesa y poner encima la tapa de pan. Servir la hamburguesa en caliente.

Esta es una manera diferente de preparar el popular bocado estadounidense. También es una buena estrategia para introducir vegetales en la dieta de los niños.

La hamburguesa de coliflor y picadillo de ternera puede servirse como plato principal. Compleméntala con patatas o ensalada de verduras… ¡A cocinar! Si te ha parecido interesante esta receta con coliflor y carne, no dejes de compartirla con tus amigos y contactos.